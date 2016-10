PAŘÍŽ Americká celebrita Kim Kardashianová v neděli v Paříži vyvázla z ozbrojeného přepadení, při kterém přišla o šperky za několik milionů dolarů. Lupiči byli převlečeni do policejních uniforem. „Je ošklivě otřesená, ale fyzicky v pořádku,“ uvedla její mluvčí krátce poté, co manžel Kardashianové, zpěvák Kanye West, náhle přerušil svůj koncert v New Yorku kvůli „naléhavým rodinným důvodům“.

Kardashianová navštívila Paříž v rámci týdne módy. „Dva ozbrojení a maskovaní muži“ se vloupali do jejího hotelového pokoje a drželi ji na mušce, uvedla mluvčí. Podle policie byla Kardashianová oloupena, ale nezraněna.

Nejmenovaný policista později prozradil, že lupiči ukradli Američance šperky za několik milionů dolarů. Nikdo však nebyl zraněn. Přepadení se odehrálo okolo třetí hodiny odpolední. Zmatek v událostech Policejní prefektura potvrdila, že ozbrojení útočníci Kardashianovou oloupili o šperky za několik milionů eur, ale „celková škoda se teprve vyčísluje“. Výše škody není jedinou nejasností. Podle mluvčí se přepadení odehrálo v hotelu a lupiči byli dva, podle nejmenovaného policisty bylo lupičů pět a zločin se nestal v hotelu, ale v luxusní rezidenci v centru francouzské metropole. Není ani jasné, zda s Kardashianovou byli v době přepadení její tříletá dcera a desetiměsíční syn. V okamžiku incidentu Kanye West v New Yorku zpíval již hodinu na festivalu The Meadows, když najednou publiku oznámil, že koncert skončil, a opustil scénu s tím, že musí odejít kvůli naléhavé rodinné záležitosti.