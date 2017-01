Kardinál Vlk je vážně nemocný, má rakovinu plic

„Podstoupil (kardinál Vlk - pozn. red.) celotělové PET CT vyšetření a následnou bronchoskopii, která potvrdila tumor plic s metastázemi do kostí,“ informoval v neděli web kardinála Vlka. Bývalý pražský arcibiskup skončil koncem loňského roku v nemocnici kvůli srdečním potížím. Jenže i po propuštění ze špitálu neustávaly bolesti levého ramene, kardinál Vlk se proto nechal opět hospitalizovat a absolvoval další vyšetření.



Lékaři nakonec potvrdili, že kardinál trpí rakovinou plic v pokročilém stadiu. Bývalý primas český prý reagoval na diagnózu smířeně. „Diagnózu přijal v klidu, a když mu ji sdělovali páni profesoři, byl to on, kdo je podepíral a ujišťoval, že je na správné cestě, protože už vícekrát se mu zdálo, že odejít ‚tam‘ je to nejsprávnější řešení. Páni profesoři byli trochu překvapeni...,“ stojí ve zprávě.

V pátek propustili kardinála z nemocnice, Vlk je od té doby v domácím ošetřování. V současnosti pobývá na faře v pražském Karlíně, kde o něj pečují. Bude za ním docházet i lékařka. Bývalý pražský arcibiskup nyní čeká na léčbu, kterou mu připraví onkologové. „Je předán do péče profesora onkologické kliniky, kde pro jeho typ nádoru připraví chemoterapii,“ píše se na webu kardinála.