Kardinál Vlk: Prezident svým ‚buranským‘ způsobem Forejtovi ‚zavařil‘

Kardinál se ostře vyjádřil v pátek na svých webových stránkách proti chování Miloše Zemana a jeho aktivitách ohledně velvyslance ve Vatikánu. „Prezident Miloš Zeman však Forejtovi v těchto jeho ambicích prokázal vícekrát medvědí službu, když ho představil samotnému papeži a pak také státnímu sekretáři jako budoucího velvyslance ve Vatikánu,“ píše kardinál.

„Ten, kdo zná diplomatické zvyklosti na této rovině, dobře ví, že obsazení postu velvyslance musí být předem vzájemně dohodnuto, a teprve pak se jeho jméno uveřejňuje. Způsob Miloše Zemana Vatikán může chápat jako nepřijatelný nátlak. A na to jsou ve Vatikánu velmi citliví. Jak některé události poslední doby v případě jiných států ukázaly, Vatikán takový postup odmítl. Takže prezident Zeman svým ‚buranským‘ způsobem Forejtovi zcela ‚zavařil‘! Ale nejhorší je, že on si to vůbec neuvědomuje,“ píše Vlk na webu.

Podobně se přitom už dříve vyjádřil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Já budu vždy trvat na tom, že tohle je věc, která se musí odehrávat mezi zeměmi,“ zdůraznil šéf české diplomacie. Podmínky a vlastní požadavky ovšem vždy mívá i druhý stát. „Teprve pokud tohle se sejde, tak je možné na nějakém jménu se shodnout. A pak ho říci veřejně,“ podotkl Zaorálek.



Francie narazila

Podobný případ se odehrál také v roce 2015, kdy Francie navrhla na post velvyslance ve Vatikánu šéfa protokolu Elysejského paláce Laurena Stephaniniho. I přestože se za tohoto přiznaného gaye přimluvil sám pařížský arcibiskup, papež František ho diskrétně odmítl. Nešlo prý ani tak o jeho homosexualitu, ale právě o veřejný nátlak, který Francie na Vatikán vyvíjela, řekl pro LN diplomatický zdroj.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček říká, že pan Vlk pouze dokázal, že pokora je mu zcela cizí. „V adventním čase velmi smutný fakt,“ podotkl Ovčáček.



Jindřich Forejt se z osobních a zdravotních důvodů vzdal pozice ředitele protokolu na Pražském hradě poté, co se objevily informace o videu, na kterém údajně šňupal bílou látku.

Hradní protokol dále čelil v poslední době kritice hlavně kvůli zpoždění leteckého speciálu na pohřeb slovenského prezidenta Michala Kováče. Z hradního protokolu také měla podle oficiálního sdělení Hradu pocházet chybná informace, na jejímž základě Zeman obvinil amerického velvyslance Andrewa Schapira z neúčasti na udílení státních vyznamenání 28. října na Pražském hradě. Schapiro ale ve Vladislavském sále byl.