Karel Gott a kapela No Name vydají společný duet

Skladba původně vznikla u příležitosti oslav 90. výročí rádiového vysílání na Slovensku. Složil ji lídr kapely No Name Igor Timko a poprvé byla představena v roce 2016. „Maestro po jejím poslechu řekl: „Chci v tom zpívat!“. A když Karel Gott řekne „chci v tom zpívat“, je jasné, že se jde do studia,“ uvedl Timko.



Gott prý kapelu No Name už v roce 2014 přátelsky pokáral, že mu ještě, na rozdíl od jiných kolegů z branže, nenapsali skladbu a že by rád ve svém bohatém repertoáru nějakou měl. Proto mu později představili píseň Kto Dokáže. „Říkal jsem si, tohle nesmíš propásnout a nechat si ujít spolupráci s No Name. Kdy jindy se ti podobná příležitost ještě naskytne...,“ uvedl Gott.

No Name

Hudební složka skladby byla nahrána v Bratislavě Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu, zpěv byl natočen v Praze a výsledný mix vznikl v Košicích. „Hlavní myšlenka písně má jasné poselství. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří jen tím, že tvoří! A vzdává tak úctu každému kreativnímu člověku,“ dodal Timko.

Sedmasedmdesátiletý Gott se po nemoci vrátil na velká podia v závěru května, kdy vystoupil v pražském Divadle Hybernia. Po léčbě nádorového onemocnění vystoupil mnohonásobný Zlatý slavík vůbec poprvé na samostatném koncertu loni 10. října v pražské Malostranské besedě.

Košičtí No Name jsou dlouhodobě nejoblíbenější slovenskou skupinou v Česku. Svědčí o tom její devítinásobný úspěch v anketě Český slavík v kategorii Slavík bez hranic. První desku nazvanou podle jména kapely vydali v roce 1998.