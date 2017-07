Karlův most je nejen úchvatnou stavbou, ale i sochařskou galerií

Karlův, do roku 1870 Pražský nebo Kamenný, most vznikl původně mimo stavitelský program císaře Karla IV. Popudem k jeho vystavění byla povodeň roku 1342, jež strhla jeho románského předchůdce, most Juditin.



Stavitelského díla se ujal Karlův dvorský architekt Petr Parléř. Pod jeho vedením byla mezi léty 1373 až 1380 dokončena vstupní věž na staroměstském břehu. Honosná stavba ozdobená řadou erbů a figurálními plastikami dodnes vyjadřuje, že vládci šlo především o vznešenou prezentaci majestátu koruny a o zdůraznění české státní myšlenky. Obé zaštiťovala ochrana zemských patronů i důsledný výčet všech zemí náležících ke koruně české.

Stavba mostu trvala déle, než se předpokládalo, dokončen byl až počátkem 15. století. Je však dokázáno, že pohřební průvod Karla IV. v roce 1378 přecházel již po funkčním mostě.

Malostranský konec mostu uzavírají dvě věže, jež původně byly pevnostními stavbami. Nižší, původně románská, věž je zbytkem opevnění levobřežního sídliště a je starší než předchozí Juditin most. Vyšší byla založena později, až za vlády Jiřího z Poděbrad, asi na místě jiné románské věže. Měla napodobovat Parléřův vzor, což dokládají i výklenky na průčelí svědčící o zamýšlené, ale neprovedené sochařské výzdobě.

Karlův most je dlouhý 515,76 metru a široký 9,4 metru a patřil mezi nejmohutnější mostní stavby své doby. Spočívá na 16 mostních obloucích nestejného rozpětí - od 16,62 metru (před Staroměstskou věží), až do 23,38 metru v místě nad Kampou. Ve své délce je most třikrát zalomen a je nepatrně vypouklý proti proudu. Je založen na mlýnských kamenech, které jsou možná podloženy rošty z dubových pilot.

Karlův most, dnes unikátní sochařská galerie, původně zdobil pouze kříž vztyčený za Karla IV. Několika plastikami dal most ozdobit Jiří z Poděbrad. Ale až od 17. století bylo postupně na pilířích mostu umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší světců.

Většina soch, které pocházejí z dílen význačných evropských umělců včetně Jana Brokoffa a Matyáše Brauna, byla instalována v období 1706 až 1714. V 19. století galerii doplnilo několik děl novogotických a klasicistních, jedno sousoší pochází až ze 20. století. Většina soch je z pískovce, jedna z mramoru, sv. Kříž a Jan Nepomucký jsou z bronzu.

Pokud nepočítáme malé hlavičky andělíčků, lze najít na mostě na 75 postav. Spolu se sochou Bruncvíka na hřebenu pilíře mostu tvoří galerii 31 plastik. Většinou se však již jedná o kopie. Originály jsou po rekonstrukcích instalovány v Lapidáriu Národního muzea v areálu pražského výstaviště.

Největší hrozbou pro Karlův most jsou povodně, které zničily již most Juditin. Karlův most svého předchůdce proto převýšil o čtyři až pět metrů. Některé z četných povodní, z nichž nejhorší byly v letech 1490, 1784 a 1890, most sice poškodily, nikdy však nestrhly. Pevnost této gotické stavební pýchy je totiž podle pověsti zabezpečena přidáním vajec do stavebního materiálu.

V posledních desetiletích byl most nákladně opravován. V letech 1965 až 1974 prošel generální opravou. Zatím poslední větší opravy se na Karlově mostě prováděly v letech 2007 až 2010. Město tehdy nechalo opravit zábradlí, mostovku včetně izolace a část mostu na Křižovnickém náměstí. Rekonstrukci ale tvrdě kritizovali někteří památkáři a část veřejnosti. Podle některých odborníků bylo vyměněno více kvádrů, než bylo potřeba.

Most je nyní vyhrazen pouze pěším, v minulosti po něm vedla ale i koňská dráha (1883 až 1905) a do roku 1965 byl přístupný pro automobily.

S Karlovým mostem se pojí řada legend a pověstí. Asi nejslavnější je legenda o Bruncvíkovi. Někde na mostě je prý zazděn Bruncvíkův zázračný meč, který podle legendy na jeho přání sám srážel hlavy nepřátelům.

Až jednou bude české zemi nejhůř a na pomoc vyjede svatý Václav v čele blanických rytířů, tehdy na mostě jeho kůň rozkopne zem a meč se objeví, zničí nepřátele a bude navždy v Čechách klid.