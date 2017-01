Další hvězdy festivalu Metronome. Stinga na Výstavišti doplní Kasabian

„Kasabian se hlásí k odkazu rock’n’rollových kapel 60. let. Mixem těchto vlivů s elektronikou a současným kytarovým přístupem si dokázali vytvořit svůj originální styl. Nechybí jim ani ocenění za nejlepší desky či nejlepší živá vystoupení. Na jejich samostatný loňský koncert v Británii dorazilo padesát tisíc fanoušků,“ říká hlavní dramaturgyně festivalu Barbora Šubrtová. „Kasabian se z dance-rockových outsiderů vypracovali v jedno z největších rockových uskupení v Británii. Jejich letošní rok se ponese ve znamení nové desky a očekáváme, že přijedou ve vrcholné formě,“ doplňuje.

Kapela vznikla v roce 1997 pod názvem Saracuse. A ačkoli první nahrávky již pod novým jménem vznikaly na konci 90. let, eponymní debut kapela vydala až v roce 2004. Na popularitě pak získávala díky sérii úspěšných singlů, které ji vynesly do širšího povědomí. Druhé album Empire už debutovalo na prvním místě britského albového žebříčku a obsahovalo další řádku hitů.

Třetí deska West Ryder Pauper Lunatic Asylum kromě umístění na první pozici prodejního žebříčku získala nominaci na cenu Mercury Music Prize. Rok 2012 byl pak ve znamení čtvrté nahrávky Velociraptor, se kterou kapela vyrazila na obří turné a figurovala na festivalech Isle of Wight nebo Reading. V roce 2014, který představoval desáté výročí vydání jejich debutu, Kasabian konečně vystoupili na Glastonbury jako headlineři, poté odehráli svůj dosud největší koncert pro padesát tisíc lidí v jejich domovském Leicesteru a vydali zatím poslední album s názvem 48:13.

Kasabian, kteří do Prahy přijedou dva roky poté, co byli jedněmi z headlinerů Colours of Ostrava, na Metronome v pozici hlavních hvězd doplní britského zpěváka a hudebníka Stinga, jehož účast pořadatelé oznámili na konci loňského roku. Sting poprvé stane na českém festivalovém pódiu a kromě největších hitů přiveze i písničky z aktuálního alba 57th & 9th (recenzi najdete zde).

Dvoudenní vstupenku na festival Metronome lze až do 14. února 2017 pořídit za zvýhodněnou cenu 1 690 korun v předprodejních sítích Ticketportal, GoOut a TicketLIVE.