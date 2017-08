‚Katarský princ‘ Sání definitivně ustoupil, za vazbu v Česku nedostane ani korunu

PRAHA Člen katarské vládnoucí rodiny Hámid bin Abdal Sání, v českých médiích nazývaný jako ‚katarský princ‘, se vzdal snahy získat od českého státu odškodné za nezákonné vazební stíhání. Sání v České republice v minulé dekádě zneužil několik dívek, vyšetřování tehdy strávil ve vazbě. Jenže několik posledních měsíců ho v ní česká justice držela nezákonně, za což žádal 225 tisíc korun. Letos na jaře však u soudu narazil, podle zjištění serveru Lidovky.cz tento rozsudek nakonec před pár dny přijal. Neodvolal se, stát mu tak za vazbu nic platit nebude.

„Lhůta pro odvolání uplynula, odvolání ve věci neevidujeme,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Hana Wagnerová, zástupkyně tiskové mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2, jenž spor Sáního a českého ministerstva spravedlnosti rozhodoval. Právě resort ministra Roberta Pelikána odmítl prince odškodnit, proto došlo na žalobu. Pravomocným rozsudkem ale nyní pře obou stran končí.

Rozuzlení kauzy interpretuje Sáního právní zástupkyně Anna Větrovská jako vítězství svého klienta. Ačkoliv kompenzaci mu soud nepřiznal, v podstatě sporu se postavil na jeho stranu. Soudkyně Blanka Vernerová ve svém verdiktu potvrdila, že česká justice nezákonně vstoupila do ‚princových‘ práv. Poslední necelé tři měsíce ho totiž nechala sedět v cele v rozporu s legislativou.

„Rozsudek konstatuje postupem českých soudů porušení práva nebýt zbaven osobní svobody jinak, než ze zákonem stanovených důvodů a v souladu s řízením stanoveným zákonem. Toto konstatování bylo pro žalobce cílem a podstatou tohoto řízení,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz ‚princova‘ advokátka Větrovská, proč nakonec její klient nevyužil možnosti odvolání.

Pro Sáního si čeští kriminalisté přišli v září 2004. Během svého pobytu v České republice příslušník katarské vládnoucí rodiny ublížil šestnácti dívkám, policie ho kvůli tomu stíhala za kuplířství, pohlavní zneužívání či ohrožování výchovy mládeže. Čtyřem dívkám v době styků s ‚princem‘ nebylo ještě 15 let. Sání za sexuální kontakt s děvčaty platil, do bytu mu je vodily tři ženy. Nakonec skončily jako obžalované s ním.

‚Finanční satiskace by neodpovídala spravedlnosti‘

‚Princ‘ byl od svého zatčení do srpna 2005 ve vazbě, naposledy mu ji soud prodloužil 30. května. Do případu se přibližně v tu dobu vložil tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec, v Sáního prospěch učinil několik kroků. Jedním z nich byl podnět pro porušení zákona českými orgány, jemuž 21. srpna 2005 Nejvyšší soud vyhověl. Jeho rozhodnutí v důsledku znamenalo, že od konce května byla vazba nezákonná, ‚princ‘ může na svobodu a jeho kauzu má do konce dotáhnout katarská justice.

Právě tehdejší verdikt Nejvyššího soudu nahrál v aktuálním sporu Sánímu, díky němu nyní Obvodní soud pro Prahu 2 uznal chybu českého státu. Na druhou stranu však poznamenal, že konstatování dílčího selhání domácí justice musí ‚princovi‘ vzhledem k jeho proviněním jako satisfakce stačit. Soudkyně Vernerová totiž při rozhodování o odškodnění přihlédla k závažnosti spáchaných trestných činů.

„Žalobce se v minulosti na území České republiky dopustil závažného protiprávního jednání vůči nezletilým osobám a navíc v širokém rozsahu, přičemž za tuto trestnou činnost byl pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody,“ píše soudkyně v rozsudku, který má server Lidovky.cz k dispozici. „Bylo by v rozporu s obecně sdílenou představou spravedlnosti, pokud by žalobci byla poskytována satisfakce formou odškodnění finančního,“ vysvětlila soudkyně, proč Sánímu neposkytla kompenzaci.

Za průtahy si může ‚princ‘ sám, míní soudkyně

Němec, Katar a amnestie První trest v Sáního kauze padl už 30. května 2005, ‚princ‘ tehdy dostal 2,5 roku. Státnímu zástupci se však zdál trest nízký, proto se odvolal. V srpnu 2005 přišlo zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu, díky němuž vyšel Sání z vazby. Soud tím mimo jiné také uznal, že dubnové rozhodnutí ministra spravedlnosti Pavla Němce o předání případu katarské justici je platné.

Katařané se zavázali, že případ dotáhnou. Jenže to se nestalo, Městský soud v Praze tak v březnu 2009 rozhodl o pokračování trestního stíhání Sáního.

Kvůli tomu byl v listopadu 2010 na ‚prince‘ vydán Mezinárodní zatýkací rozkaz, na jaře 2011 pak evropský zatykač. Sání přitom zůstával v Kataru. V červnu 2014 bylo nařízeno nové hlavní líčení, jenže se kvůli Sáního nepřítomnosti nemohlo konat. Až v červenci 2015 dal svolení, že soud může proběhnout bez něj.

Soudily se přitom jen některá provinění Sáního, protože se na něj vztahovala amnestie prezidenta Václava Klause z ledna 2013.

Šest skutků začali policisté původně vyšetřovat už před rokem 2005, právě jich se týkala aboliční část amnestie. Zbylo tak „jen“ devět provinění.

Proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 z října 2015, který ‚princovi‘ vyměřil 11 měsíců a 8 dní, padlo odvolání, které 30. června 2016 Městský soud v Praze zamítl.

Pro ‚prince‘ přitom peníze nehrály tak podružnou roli, jak o tom mluví jeho právní zástupkyně. Aby na ně dosáhl, v žalobě třeba připomínal běžnou odškodňovací taxu za jeden den ve vazbě, stěžoval si na negativní dopady mediálního zájmu o svou osobu či argumentoval údajnými prodlevy ve své trestní kauze. České soudy pravomocně uzavřely jeho případ teprve loni na jaře.



Jenže soudkyně Vernerová na nic z toho neslyšela. Naopak mu připomněla, že za průtahy si může sám. Když po rozhodnutí Nejvyššího soudu v srpnu 2005 obratem odcestoval domů, Katařané jeho případ nechali vyšumět. A ‚princ‘ se tomu nebránil. „Pokud by žalobce v rámci trestního řízení řádně spolupracoval s orgány na území České republiky, mohlo nepochybně dojít i k ukončení jeho trestního stíhání v dřívější době,“ napsala soudkyně Vernerová.

Finální rozsudek v Sáního trestní kauze padl v říjnu 2015, pravomocný je od března 2016. Stejný Obvodní soud pro Prahu 2 mu za jeho skutky vyměřil 11 měsíců a 8 dní. Jednalo se o stejně dlouhou dobu, v níž ‚princ‘ strávil ve vazbě. I to byl argument pro ministerstvo spravedlnosti, proč ho odmítá odškodnit. „Žalobci nemohla vzniknout v nemajetkové sféře žádná újma, protože k omezení na jeho osobní svobodě došlo v rozsahu, který odpovídá pravomocně uloženému trestu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Jakub Říman.

Aktuální pře o peníze za vazbu nebyla první, v níž se princ ‚odškodnění‘ nedočkal. Už dříve žádal 22 500 korun jako satisfakci za ušlý výdělek, o nějž měl přijít za dobu strávenou za mřížemi. Letos v lednu mu ale soud nevyhověl, v květnu toto rozhodnutí vstoupilo v platnost. Symbolické satisfakce se ale Sání přece jen dočkal. Obvodní soud pro Prahu 2 v současném sporu rozhodl, aby mu náklady na řízení ve výši 25 tisíc korun pokryl český stát.