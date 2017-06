Katolické Irsko bude mít prvního premiéra, který se otevřeně hlásí k homosexualitě

Varadkar, syn indického imigranta o své sexuální orientaci poprvé promluvil v roce 2015, několik měsíců předtím, než Irsko jako jedna z prvních zemí v referendu schválilo homosexuální sňatky. Zvolení Varadkara podle agentury Reuters poukazuje na měnící se společenské klima v zemi, kde homosexualita byla do roku 1993 trestným činem.

Varadkar porazil vládního kolegu Simona Coveneye, když získal většinu hlasů poslanců své středopravicové strany.

Pokud se nestane nic mimořádného, Varadkar bude potvrzen jako premiér při příštím zasedání parlamentu 13. června. Bude tak prvním premiérem katolické země, který se otevřeně hlásí k homosexualitě a zároveň také nejmladším předsedou vlády v irské historii. Prvenství v Irsku získá i jako první hlava vlády, která se řadí mezi etnickou menšinu.

Varadkarův otec, který je stejně jako jeho syn lékař, se narodil v Bombaji. Svou manželku, irskou zdravotní sestru, potkal v 70. letech v Anglii. Pár se poté odstěhoval do Irska, kde se jim narodil syn Leo.

Irská média se soustředila na Varadkarovu politiku

Expremiér Kenny se nechal slyšet, že Varadkar měl jeho kompletní podporu. „Je to pro něj obrovská čest a vím, že svůj život oddá zlepšování životů lidí napříč celou naší zemí,“ podotkl Kenny, který zároveň také poděkoval spolustraníkovi Coveneymu, že z voleb udělal opravdovou soutěž. Kenny stranu vedl 15 let a stál v čele celkem dvou vlád.

Rezignaci Kenny několikrát odložil, například proto, aby mohl podniknout tradiční návštěvu do Bílého domu během Svátku svatého Patrika. Při té příležitosti také mluvil s Donaldem Trumpem o migraci. Po nově zvoleném prezidentovi USA chtěl, aby pomohl Irům, kteří v USA žijí bez potřebné legální dokumentace.

Mezinárodní média se soustředila na Varadkarovu homosexualitu a etnické kořeny, v Irsku se ale před volbami mluvilo především o jeho konzervativní ekonomické politice. Někteří ho přirovnávali k Margaret Thatcherové, když se nechal slyšet, že chce bojovat za ty, kdo „vstávají brzy ráno“.

Podle LGBT skupin v Irsku je domácí soustředění na Varadkarovu ideologii dobré znamení. Brian Finnegan, editor nejstaršího dublinského listu soustředícího se na homosexuální tematiku, Gay Community News, to řekl listu Guardian.

„Je to znamení, jak moc se Irsko změnilo a posunulo, že tady nikoho nezajímá, jestli je gay. Irští politici byli jedni z posledních sektorů naší společnosti, co se začal hlásit k homosexualitě, a teď máme ve vládě homosexuála i lesbu, Catherine Zapponeovou. To by bylo nemyslitelné možná ještě před deseti lety,“ komentoval Finnegan.