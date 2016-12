Ďolíček je předražený. Praha přeplatí desítky milionů, varuje Vejsada

Vrácení pozemku hlavnímu městu bylo jednou z podmínek magistrátu vůči městské části, aby stadion, na němž hraje prvoligový klub Bohemians Praha 1905, od majitele koupil. Vlastník nemovitosti, společnost Bohemians Real, za objekt požaduje 134 milionů. Město by mělo zaplatit zhruba 121 milionu korun, dalších asi sedm milionů doplatí klub. Částka se přitom sníží o daň z nabytí nemovitosti, kterou firma namísto Prahy zaplatí.

Objevují se ale názory, že stadion je předražený a stal se součástí politické hry, v níž by Praha měla za stadion přeplatit až desítky milionů.

Michal Vejsada Narodil se 26. března 1960 v Praze.

Někdejší československý reprezentant v řecko-římském zápase. Juniorský vicemistr světa (1979), dvojnásobný mistr Československa (1983, 1985) a osmý na olympijských hrách v Moskvě (1980).

. Juniorský vicemistr světa (1979), dvojnásobný mistr Československa (1983, 1985) a osmý na olympijských hrách v Moskvě (1980). Bývalý majitel fotbalového klubu FC Bohemians Praha , jednoho ze tří aktérů takzvané „kauzy tří Bohemek“.

Z důvodu finančních problému skončil klub v roce 2005 v konkurzu. Práva k soutěžím, hráčům, ale i historickou kontinuitu koupil od správce konkursní podstaty tým AFK Vršovice (nyní Bohemians Praha 1905). „Vejsadova Bohemka" považovala smlouvu o převodu práv za neplatnou a v rozporu se zákonem.

Spor vyřešila v roce 2013 Fotbalová asociace ČR, která odkoupila akcie a pohledávky FC Bohemians Praha a převedla je na Bohemians Praha 1905. Spekulovalo se minimálně o 20 milionech korun. Všichni aktéři se zavázali, že stáhnout veškeré žaloby a podepsali mlčenlivost.

.Spekulovalo se minimálně o 20 milionech korun. Všichni aktéři se zavázali, že stáhnout veškeré žaloby a podepsali mlčenlivost.





„Je zvláštní, že Praha 10 uzavřela smlouvu s vlastníkem stadionu na 109 milionu korun, kterou nakonec jednostranně vypověděla. Jednání o odkoupení se ale přesunula na magistrát, kde půl roku na to, aniž by se nemovitost zhodnotila znovu, se objevuje znalecký posudek, který se pohybuje přes 121 milionů,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Michal Vejsada.

Jeden z hlavních představitelů „kauzy tří Bohemek“, kterého s Bohemians Praha 1905 pojí dlouholeté spory nyní z pozice občana žádá pražské radní o zrušení odkupu stadionu Ďolíček.



Lidovky.cz: Proč jste přesvědčený, že by město stadion kupovat nemělo?

Odkup stadionu není transparentní, zejména v oblasti ceny. Dále se může jednat o porušování hospodářské soutěže a je otázkou, zda má magistrát vlastnit nemovitost, která nebude sloužit k aktivní činnosti obyvatel hlavního města. Lze se také domnívat, že byl porušen kodex zastupitele pražského magistrátu.

Lidovky.cz: Můžete být konkrétnější?

Cena za Ďolíček je předražená zhruba o dvacet milionu korun.

Lidovky.cz: Z čeho vycházíte?

Vycházím ze směnné smlouvy z října roku 2014, která byla uzavřená mezi městskou částí Praha 10 a majitelem stadionu, společností Bohemians Real. Tehdy byla cena stanovena včetně vyhřívaného trávníku na 109 milionů korun. Pravděpodobně si teď někdo chce přes odkup Ďolíčku rovnat svou finanční ztrátu.

Lidovky.cz: Koho přesně máte na mysli?

Aktéry celého odkupu. Jsou tam lidi, kteří se skládají z Bohemians Praha 1905, co nejvíc na tom chce pochopitelně získat i vlastník nemovitosti, a počítám, že někteří zainteresovaní lidé se pohybují na Mariánském náměstí.

Je zvláštní, že Praha 10 uzavřela smlouvu s vlastníkem stadionu na 109 milionu korun, kterou sice jednostranně vypověděla, ale jednání o odkoupení se přesunula na magistrát, kde půl roku na to, aniž by se nemovitost zhodnotila znovu, jedná magistrát se zástupcem vlastníka, který požaduje 134 milionu korun. Záhy se objeví znalecký posudek, který se pohybuje přes 121 milionů. Přitom již existuje posudek na 105 milionů včetně vyhřívaného trávníku, na jehož základě byla uzavřena kupní smlouva mezi Prahou 10 a vlastníkem stadionu.

Lidovky.cz: Nemohla se cena navýšit i tím, že stoupla hodnota pozemku či samotné nemovitosti?

Hodnota nemovitosti bez prokazatelných investic stoupnout nemůže. A jak je známo, na Ďolíčku žádné zhodnocování, které by se najednou náhle objevilo, nebylo. Spíš cena nemovitosti klesá, například kvůli možnosti daňových odpisů.

Lidovky.cz: Kolik znaleckých posudků tedy podle vás existuje?

Vím minimálně o třech – dva magistrátu a jeden Prahy 10. Posudek městské části z roku 2012 hovoří o 84 milionech. Pak existuje posudek magistrátu, který Ďolíček ohodnotil na 93 milionů. Městská část pak nechala ocenit vyhřívaný trávník a kotelnu na 16 milionů, čímž se dostáváme na na původních 109 milionů. V listopadu 2015 zase vystavil magistrát znalecký posudek na 121 milionů. Tuto variantu zastupitelstvo i koncem března jednohlasně odsouhlasilo.

Lidovky.cz: Přesto jde o částku nižší, než majitel původně požadoval.

Jenže rozdíl z ceny mezi 121 miliony, odsouhlasené magistrátem, a 134 miliony bude stejně zřejmě dorovnán z dotací a grantů, jak měl uvést zástupce společnosti vlastnící stadion jednomu redaktorovi nejmenované televize. Navíc v návrhu smlouvy o nájemní smlouvě budoucí je uvedeno, že nájemce bude investovat do majetku, ale nebude si ho moci po ukončení nájmu nárokovat. Částka 121 milionů by tak správně měla být snížena o 16,4 milionů, což je investice Bohemians 1905 do vyhřívaného trávníku a kotelny. Ta by se z kupní ceny měla vyjmout.

Lidovky.cz: Jenže kotelna byla zakoupena před dvěma lety, tedy před případným podpisem smlouvy.

Jestli my budeme obchodní partneři a já mám něco kupovat, tak jako řádný hospodář budu dělat vše pro to, abych ten majetek nabyl co nejlevněji. Tady je to naopak, co nejdráže. Ještě si bude kupující pořizovat zařízení za 16 milionů, které je zřejmě nefunkční, myšleno vyhřívaný trávník, který nebyl spuštěn při utkání Bohemians 1905 – Plzeň. A vzápětí mám podepisovat nájemní smlouvu s Bohemians Praha 1905, ve které je uvedeno, že si nájemce bude platit investice do stadionu bez nároku vrácení vynaložených finančních prostředků. Je tedy logické, že by částka za vyhřívaný trávník měla být z ceny 121 milionů – já dokonce tvrdím, že ze 105 milionů - ponížena.

Lidovky.cz: Pražští radní a zastupitelé ale předminulý týden odsouhlasili vrácení pozemku vedle Ďolíčku do své správy. Odkupu za 121 milionů by tak již nemělo co bránit.

Domnívám se, že zastupitelé by se měli znovu sejít a zvážit, zda vůbec odkup stadionu Ďolíček odsouhlasit. Radního Procházku (Karel Grabein Procházka za ANO – pozn. red.) jsem tak požádal o revokaci odkupu stadionu Ďolíček, který byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 31. března 2016.

Lidovky.cz: Má vaše žádost o revokaci v tuto chvíli ještě nějaký smysl?

Může se stát cokoliv. K žádosti jsem poskytl zároveň veškeré podklady. Důvod, aby to revokovali mají. Je otázka, jak se k tomu postaví. Dělám všechno pro to, aby vše bylo podle zákona a neplýtvalo se s veřejnými financemi.

Lidovky.cz: Právě na vedlejším pozemku u stadionu odkup zadrhává. V čem je tak lukrativní?

Neumím posoudit. Ani nerozumím, proč se do odkupu vedlejší pozemek zamíchal. Já o něm tolik informací nemám, protože mě nezajímá. Vím, že se řeší parkoviště a urbanistické řešení celého prostoru, ale já se čistě zajímám o odkoupení Ďolíček, který se skládá ze dvou částí, z odkupu stadionu a nájemní smlouvy.

Lidovky.cz: Nemělo by naopak být v zájmu magistrátu i radnice Prahy 10 spor vyřešit co nejrychleji?

Bohužel většina zastupitelů je na křižovatce, kde z jedné strany by se měli chovat jako řádní hospodáři a z druhé strany proti tomu stojí politický prospěch. Osobně si myslím, že do kauzy Ďolíček se dostala politika, která neřeší přínos a ekonomický prospěch pro Prahu.

Nerozumím, proč primátorka před hlasováním o odkoupení Ďolíčku prohlásí, že existuje spoustu racionálních důvodů, proč by město do stadionu nemělo investovat, že jeho cena zdaleka neodpovídá posudku a pro město je značně nevýhodné, když pak za tři hodiny hlasuje pro odkoupení. Radní Jan Wolf těsně než se dostal do politiky, spolupracoval s Bohemians 1905. Dariusz Jakubowicz (předseda představenstva Bohemians Praha 1905 – pozn. red.) převáděl pohledávky na společnost, jejímž jednatelem byl právě Wolf. A najednou se pan Wolf objevuje jako radní na magistrátu a je tím buldozerem, co to tlačí, aby se odkup stadionu uskutečnil. Bývalý primátor Bohuslav Svoboda zase při jednáních prohlašoval: „Jsem slávista, ale jsem pro odkoupení Ďolíčku.“ A nic konkrétního neřekne. Je to jenom politické divadlo.



Lidovky.cz: Říkáte, že vás zajímá pouze Ďolíček. Není to tak, že vám jde o to Bohemians Praha 1905 vzhledem k takzvané „kauze tří Bohemek“ spíše poškodit?

Já neřeším vzájemný spory, s Bohemians 1905 já žádný sport nevedu. Řeším to, že Bohemians 1905 je akciová společnost, která by se měla řídit živnostenským zákonem. Není to žádný spolek, který by dělal něco pro lidi. Jde o čistý byznys, v němž dochází ke zneužití veřejných finančních prostředků na úkor nějaké skupiny s dopředu určeným nájemcem.

Lidovky.cz: Přesto mezi vámi a Bohemians Praha 1905 nějaké negativní vazby bezpochyby jsou.

Může se to zdát, že to dělám z vnitřních osobních důvodů. Ale kdo mě zná, ví, jaký je můj pohled na financování různých akcí a „rozkrádání“ peněz. Bavím se o kauzách, kterým rozumím a mám k nim důkazy.



V případě, že magistrát stadion do svého portfolia převezme, tak by měl udělat řádné výběrové řízení. Nájemní smlouvu by pak měl uzavřít s tím, kdo dá největší nabídku. Nebudeme si nalhávat, jak to bude asi probíhat. Bohemians 1905 nájem platit nebude, nebo bude dostávat nějaké granty a všechno nakonec zaplatí daňový poplatníci, viz kauza Viktoria Žižkov. Jak chce Bohemians 1905 platit nájem, když žádá Prahu 10 o odpuštění poplatku ze vstupného.



Lidovky.cz: To je poněkud zkreslený pohled.

Jak jsem uvedl, můžu dát příklad - Viktoria Žižkov. Majitel stadion postupně prodával městské části a skončilo to tak, že peníze neputovaly ani do fotbalu, ale na hrazení dluhů předchozího majitele. Domnívám se, že si sedneme za pět let a budeme řešit stejnou záležitost jako v případě Žižkova. To je můj hodnotící soud vycházející z tisku a ze zápisu městské části Praha 3 a magistrátu.

Lidovky.cz: Není ale v zájmu veřejnosti, aby klub s takovou historií a fanouškovskou základnou nezanikl?

Veřejný zájem je úplně něco jiného. Rozhodně ne to, jestli Bohemians 1905 budou hrát fotbal v Ďolíčku, nebo ne.



Lidovky.cz: S jakým řešením byste se tak spokojil?

Ať Ďolíček je a fanoušci tam chodí. Nejsem pro to, aby přijely bagry a Ďolíček zbouraly. Když ale někdo chce podnikat ve fotbale, ať si ten stadion koupí, když ho potřebuje k té činnosti. Podívejte se na konkurenční Slavii Praha, kde si stadion odkupují sami do svého vlastnictví a neotravují s tím magistrát. Chovají se jako řádní hospodáři, oproti Bohemians 1905. Ti jen dělají nátlakové akce a chtějí, aby jim někdo to podnikání vylepšil tím, že budou dostávat státní podporu ve smyslu odkoupení stadionu s následným výhodným pronájmem. Veřejnost si musí uvědomit, že fanoušci Bohemians 1905 jsou zároveň jejími akcionáři (Družstvo fanoušků Bohemians) a měli by se tak chovat. Slavia žije v kapitalismu, to jest tržní hospodářství, kdežto Bohemians 1905 chce žít v socialismu.