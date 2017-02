Obžalovaní v ‚ostravské větvi‘ metanolové kauzy dostali tresty 5 až 8 let

Podle předsedy senátu Radomíra Koudely se důkazní situace oproti prvnímu rozsudku výrazně nezměnila. Podle něj se naopak podařilo hlouběji prokázat, že neexistoval jiný metanolem kontaminovaný alkohol, než namíchali na doživotí odsouzení Rudolf Fian a Tomáš Křepela. Existencí jiného, s nimi nespojeného zdroje otrávených lihovin, se hájili obžalovaní. Rozsudek není pravomocný, tři obžalovaní se na místě odvolali a zbylí se vyhlášení neúčastnili.

Podle obžaloby dostal na severní Moravu otrávený alkohol prodejce Martin Jirout, jemuž vrchní soud dříve potvrdil v hlavní větvi kauzy devět let. Zprostředkoval dodávku asi 2300 litrů alkoholu otráveného metanolem pro Michala a Miroslava Klöselovy do Havířova.

Podle obžaloby se alkohol přes distributory Martina Posládka, Martina Svobodu a Václava Zlámala dostal ke spotřebitelům. Podle obžaloby mají na svědomí pět životů.



Další obžalovaný Petr Čagan opatřil Bohumilu Malátkovi 150 litrů alkoholu, po jehož vypití zemřeli na Přerovsku dva lidé, uvedla obžaloba. Krajský soud ale ve čtvrtečním rozsudku Čagana za tento skutek vinným neuznal a výrazněji než ostatním obžalovaným mu snížil trest. Malátek má sám údajně na svědomí další ženu. Čagan podle obžaloby dodal i alkohol do Brna, kde jeho konzumaci nepřežil další muž.

Posládkovi zlínský krajský soud uložil osm let a čtyři měsíce (předloni 8,5 roku), Čaganovi šest let a čtyři měsíce (předloni 7,5 roku), Svobodovi, Malátkovi a Michalu Klöselovi shodně šest let a deset měsíců, zatímco předloni dostali všichni sedm let, a Zlámalovi pět let a čtyři měsíce, kdežto předloňský trest činil 5,5 roku. Podle Koudely byly ostatním obžalovaným vyjma Čagana mírně sníženy tresty s ohledem na časový odstup od spáchané trestné činnosti.

Obžaloba žádala pro Posládka 10,5 roku, pro Michala Klösela osm let a devět měsíců, pro Svobodu osm let a tři měsíce, pro Čagana a Malátka po osmi letech a pro Zlámala 6,5 roku vězení. S ohledem na nižší uložené tresty si státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová ponechala lhůtu pro podání odvolání. Soud navíc ještě Malátkovi s Čaganem zakázal na sedm let působení ve statutárních orgánech obchodních společností. Obžalovaným pak podle jejich podílu na trestné činnosti nařídil uhradit odškodné celkem asi za 20 milionů Kč.

Podle zmocněnkyně poškozených a pozůstalých Judity Pelechové je rozsudek satisfakcí. Zdravotní situace poškozených se podle ní při každém vyšetření jeví jako horší. „Pociťují kvůli tomu i finanční stránku věci. Nemohou být zaměstnáni a stát ani nikdo další jim bohužel neposkytuje dostatečné finanční prostředky, aby byla jejich životní úroveň stejná jako předtím. Přiznané nároky jsou vysoké, ale jejich vymahatelnost je velmi těžká,“ uvedla Pelechová.

V ostravské části kauzy bylo stíháno původně sedm mužů, Miroslav Klösel byl pravomocně viny zproštěn. Ostatní byli odsouzeni za ohrožování zdraví závadnými potravinami, byť podle obžaloby byli původně tři lidé stíháni pro obecné ohrožení se sazbou 12 až 20 let či výjimečným trestem, včetně doživotí. Kvalifikaci zmírnil pod vlivem verdiktů olomouckého vrchního soudu o odvoláních v hlavní, zlínské větvi kauzy, sám státní zástupce.

Kromě hlavních na doživotí odsouzených viníků stanuli před soudem i další aktéři aféry. Hlavní distributor směsi Jiří Vacula přijal patnáctiletý trest. Mnohaleté tresty vězení soudy uložily i dalším prodejcům a distributorům otrávených lihovin.