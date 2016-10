Kauza prvních ‚teroristů‘: Při přípravě útoku na vlak jsem nebyl aktivní, tvrdí tajný agent

MAFRA Obžalovaní anarchisté, kteří měli připravovat teroristický útok na vlak u... | foto: Michal Šula

PRAHA Policejní agent v pondělí před soudem popřel, že by inicioval přípravu teroristického útoku na vlak. Žádné aktivní kroky jsem nedělal, řekl soudci. Infiltroval se do anarchistické skupiny, jejíž pět členů je obžalováno kvůli přípravě útoku zápalnými lahvemi. Obžalovaní však kauzu považují za výsledek policejní provokace. Tvrdí, že žádný útok na vlak nepřipravovali. Hrozí jim až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Obžaloba za hlavního organizátora útoku označuje Petra Sovu, který vytvořil skupinu, kde působili další obvinění Martin Ignačák a Alexandra Ščambová. Podle obžaloby chtěli narušit základní politickou, hospodářskou a sociální strukturu země, když plánovali útok na nákladní vlak převážející vojenský materiál za použití zápalných lahví. Anarchista Ignačák byl po roce a čtvrt propuštěn z vazby Sova s Ignačákem společně s policejními agenty podle obžaloby v prosinci 2014 koupili materiál k výrobě zápalných lahví. Později vyrobili tzv. Molotovovy koktejly a vyzkoušeli je. Dvě zápalné směsi zakopali poblíž chuchelského železničního mostu, kde se měl útok podle spisu odehrát. Ščambová čelí obvinění kvůli tomu, že „hlídala“, když Ignačák s policejním agentem zápalnou lahev ukrývali. Slyšet byl jen upravený hlas Policejní agent před soudem vypovídal pod skrytou identitou z jiné místnosti. Lidé uvnitř jednací síně slyšeli pouze jeho upravený hlas. Tvrdil, že anarchisty sledovali od roku 2013. Nejprve si měli získat důvěru lidí z anarchistického prostředí. Později dostali konkrétní úkol, kterým bylo zjišťování informací o Síti revolučních buněk, která se hlásí k zapalování policejních aut či mýtných bran. O rok později se seznámili se Sovou, který patřil ke skupině, jež na internetu zveřejňovala komuniké ke žhářským útokům a postupně se prý sblížili s lidmi, kteří chystali útok na vlak. Obžalovaní se hájí mimo jiné tím, že policejní agenti byli při údajné trestné činnosti aktivní a byli u každého kroku, který popisuje obžaloba. Platili za nákup materiálu na zápalné láhve, vybírali místo útoku a tlačili skupinu k násilné akci. „Kategoricky vylučuji, že bychom něco iniciovali. Žádné aktivní kroky jsme neudělali,“ řekl agent. Někdo má Boha, já Ústavní soud, říká muž, který byl neoprávněně skoro rok ve vězení Status tajného policisty získal s kolegou od 1. listopadu 2014. Obžalovaní ale namítají, že nezákonně pracoval už dříve. Do skupiny se totiž infiltroval v létě. Obžalovaní se hájí také tím, že věděli, že ve skupině mají tajné policisty. Někteří tvrdí, že s nimi hráli hru, jak daleko celý případ může dojít. Policejní agent to ale v pondělí odmítl. Nikdo podle něj za několik měsíců nevystoupil proti plánům. Další obviněnou je Radka Pavlovská, která se účastnila schůzek skupiny a jejich plány neoznámila policii. Za nepřekažení trestného činu jí hrozí až tři roky vězení. Katarína Zezulová také byla na některých schůzkách a navíc byla obviněna z přípravy zločinu násilí proti úřední osobě, za což jí hrozí až 12 let vězení. Podle obžaloby s Ignačákem a Sovou vyrobili zápalné láhve, které ukryli poblíž squatu na Cibulce. Měly být připraveny proti policii či pracovníkům bezpečnostní agentury při vyklízení objektu.