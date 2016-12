Rozhodnutí soudu je devastující, ale kauza Rath nekončí, avizuje žalobce Jirát

Podle Jiráta ale policie zajistila i dostatek jiných důkazů, které hodlá použít. Žalobce však připouští, že bez odposlechů bude mít práci složitější. „Je to samozřejmě výrazně oslabeno,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz

Lidovky.cz: První otázka se nabízí sama, co říkáte na usnesení odvolacího soudu?

K tomu se nebudu vyjadřovat, rozhodnutí soudu nebudu komentovat.

Lidovky.cz: Zeptám se tedy jinak. Je podle vás ve spise dost důkazů i bez odposlechů na to, aby bylo možné obžalovaným znovu prokázat vinu?

Podle mého názoru, zdůrazňuji mého názoru jako žalobce, to devastující rozhodnutí vrchního soudu neznamená naprostý konec celé obžaloby a celé kauzy.

Lidovky.cz: Ale z vašeho pohledu musí být usnesení vrchního soudu rána, protože odposlechy představovaly podstatnou část vašich důkazů, ne?

Tím, že soud řekl, že se nedají odposlechy použít, je to samozřejmě výrazně oslabeno. Ale počkejme si. Nepochybně jste zaregistroval, že ministr spravedlnosti čeká na podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch obžalovaných. To znamená, že jim bylo nezákonně pomoženo. My se budeme snažit, aby to samé řekl i Nejvyšší soud, máme na to argumenty

Lidovky.cz: Ano, vrchní žalobkyně Bradáčová už uvedla, že usnesení soudu je v rozporu s jeho vlastní rozhodovací praxí, s rozhodováním celé soudní soustavy včetně Ústavního soudu a že vybočilo z principu předvídatelnosti práva. Mě by zajímalo, jak může podaná stížnost promluvit do nového hlavního líčení?

Nemůžu předjímat, jak o ní soud rozhodne. Pokud by stížnosti bylo vyhověno a soud by řekl, že byl porušen zákon ve prospěch obžalovaných, tak se do hry vrací všechny důkazy. A pokud by soud stížnost zamítl, tak je to výrazně oslabeno. Ale opakuji, že by to neznamenalo konec celé kauzy. Z mého pohledu minimálně tři body obžaloby nestojí vysloveně pouze na odposleších.



Lidovky.cz: Které body máte na mysli?

Nechme to až do soudní síně. Přece nebudu dávat obhájcům argumenty, aby dopředu věděli, co mám na mysli a co eventuálně budu dělat.

Lidovky.cz: Nicméně musím se zeptat, jestli budete navrhovat u nového hlavního líčení nové důkazy, nebo se spokojíte s těmi, které už ve spise jsou?

Už v rámci prvního procesu jsme se snažili soudu předložit veškeré důkazy, které jsme nashromáždili. Žádné důkazy jsme si nenechávali v rukávu, jak soustavně tvrdila obhajoba. Ale samozřejmě že si nad tím s policejním orgánem sedneme a zvážíme, zda by bylo možné ještě něco předložit.

Lidovky.cz: Vrchní soud vám ve svém u usnesení dal obecné vodítko, z něhož plyne, zda by nebylo na místě předvolat operativce, kteří u odposlechů byli. Budete uvažovat o této možnosti?

Podle mého názoru je to hodně problematické. Protože policejní orgán jako svědek nemůže nahradit neplatnost důkazů tím, že řekne, že to slyšel (v odposlechu, pozn. red.), že to obžalovaný řekl, když je tento důkaz (odposlech, pozn. red.) procesně nepoužitelný. Takhle to nemůže fungovat. Ale my ještě dáme hlavy dohromady, zda by přeci jen něco nebylo soudu možné předložit. Ale zdůrazňuji, že žádné kardinální důležité důkazy v rukávu nemáme a vše, co jsme věděli, jsme vtěsnali do spisu a obžaloby.

Lidovky.cz: To znamená, že by nebylo na místě vrátit věc k došetření?

Věc se vrací k došetření státnímu zástupci pro hrubé vady řízení, kvůli nimž vůbec nebyl objasněn skutkový stav. A ani odvolací soud tam takové vady neshledal. Proto rozhodl, že má znovu konat soud prvního stupně, nikoliv státní zástupce.

Lidovky.cz: Vzhledem k tomu, že by Nejvyšší soud mohl vrátit odposlechy do hry, nebylo by žádoucí počkat s nařízením nového hlavního líčení až po vyřízení stížnosti?

To je otázka na soud, já to nemůžu předjímat. Je věcí soudu, kdy nové projednávání nařídí. Všechno je to o rozvrhu práce konkrétního předsedy senátu (soudce Krajského soudu v Praze Robert Pacovský, který má kauzu na starosti, pozn. aut.), protože on musí soudit i všechny ostatní kauzy, které má. A v žádných nesmí být průtahy.

Lidovky.cz: Ale dávalo by smysl, kdyby se s novým procesem počkalo na vypořádání stížnosti, ne?

Smysluplné by to samozřejmě bylo. Ale já nemohu hovořit za soud, ani bych si to nedovolil.



Lidovky.cz: Na závěr se vás nemohu nezeptat, co čekáte od nového hlavního líčení?

Byl bych špatný státní zástupce, kdybych nevěřil tomu, že budou znovu odsouzeni.