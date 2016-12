Kauza ROP Severozápad míří ke špičkám krajské ČSSD. Policie dál zadržuje devět obviněných

Dodala, že žalobci zatím mají k dispozici lhůtu 48 hodin, do které mohou rozhodnout o případném návrhu na vzetí obviněných do vazby. Podle Bradáčové jsou však zatím úvahy o vazebních návrzích předčasné.



Mezi obviněnými v nové kauze ROP Severozápad jsou obviněni vlivní politici ČSSD z Ústeckého a Karlovarského kraje. Mezi nimi bývalý předseda ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera, dva bývalí náměstci karlovarského hejtmana Jakub Pánik, Miloslav Čermák nebo Petr Horký, který byl náměstkem hejtmana a místostarostou Mariánských Lázní. Obviněn je také bývalý náměstek hejtmanky Jany Vaňhové Pavel Kouda (dříve ČSSD).

Obvinění Fišery potvrdil jeho advokát Jaroslav Ortman. Jeho klient obvinění odmítá. „Obvinění má 183 stran a když ho dostal včera, tak možnosti na posouzení všech věcí jsou naprosto mlhavé a špatné. V každém případě popírá, že by se dopustil trestné činnosti,“ řekl Ortman. Zároveň potvrdil, že vlivný sociální demokrat zůstává mezi zadrženými.



Nově byl obviněn také bývalý náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda (dříve ČSSD). „Nebudu nic komentovat, pokud budete chtít něco vědět, tak se obraťte na mého právníka,“ řekl Kouda. Bývalého náměstka potrestal letos ústecký krajský soud zatím nepravomocně tříletým podmíněným trestem s odkladem na pět let v zatím poslední kauze ROP Severozápad.

Fišera a Kouda tak rozšířil dosud známá a potvrzená jména obviněných, mezi kterými jsou bývalá hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, předseda krajské ČSSD v Karlovarském kraji Petr Navrátil (oba ČSSD) nebo někdejší vlivní členové ODS, podnikatel Daniel Ježek a bývalý senátor Alexandr Novák.

Fiala čerpá dovolenou

Na seznamu všech obviněných, jsou hodnotitelé projektů a také bývalý předseda ODS v Ústeckém kraji a ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. Jeho telefon je vypnutý. Mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra už dříve řekl, že Fiala čerpá dovolenou. Mluvčí Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem Krajské zdravotní, Lucie Dosedělová řekla, že kraj o obvinění svého manažera nemá informace.

„Policie se na nás neobrátila. Nemáme tedy informace, zda to tak je nebo není. A i kdyby to tak bylo, tak se k tomu nebudeme vyjadřovat do doby, než by došlo k rozhodnutí soudu,“ řekla Dosedělová.

V Karlovarském kraji se obvinění týkají mimo jiné někdejší špičky krajské ČSSD. Obviněn byl Petr Navrátil, současný krajský předseda, Jakub Pánik, Miloslav Čermák, oba bývalí náměstci hejtmana, Petr Horký, který byl náměstkem hejtmana a místostarostou Mariánských Lázní.

Kauza se týká poškozování zájmů Evropské unie a dalších trestných činů v souvislosti s evropskými dotacemi z ROP Severozápad. Mezi obviněnými figurují podnikatelé i politici z Ústeckého i Karlovarského kraje. Mimo jiné bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, starosta Chebu Petr Navrátil (oba ČSSD), podnikatel Daniel Ježek, bývalý senátor Alexandr Novák nebo Jiří Červinka.



Aktuální případ, na který dohlíží pražské vrchní státní zastupitelství, zřejmě souvisí s kauzou bývalého ředitele úřadu ROP Severozápad Petra Kušnierze, který je z poškozování zájmů Evropské unie obviněn už od loňského prosince. ROP Severozápad provázely od roku 2010 velké potíže a soudy doteď řeší několik trestních kauz. Kušnierz ručně sepsal několik dokumentů, ve kterých popsal údajné manipulace a ovlivňování projektů v ROP Severozápad. Sepsal i seznam 54 údajně ovlivněných projektů.

ROP Severozápad provázely od roku 2010 velké potíže a soudy doteď řeší několik trestních kauz. Postupně byli obviněni všichni ředitelé úřadu, úředníci i politici. V několika kauzách figuruje Kušnierz, jehož soud odsoudil na pět let vězení za přijímání úplatků a zneužití pravomoci. V roce 2014 byl podmínečně propuštěn. Letos ho ústecký krajský soud potrestal zatím nepravomocně sedmi lety za ovlivňování projektů.