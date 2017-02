Kauza sestry Marešové: Matlach a Závodský byli vyškrtnuti ze seznamu znalců

Důvodem vyškrtnutí byl jejich posudek v kauze údajných vražd v nemocnici v Rumburku. Znalci došli k závěru, že bývalá zdravotní sestra Věra Marešová vraždila pacienty draslíkem. Jejich posudek vyvrátili další znalci. Matlach ČTK řekl, že se proti rozhodnutí odvolá.

„Důvodem byla jejich závažná pochybení při zpracování společného znaleckého posudku, která vedla k nesprávnému odbornému závěru,“ řekla Trejbalová. Soud dospěl k názoru, že nevykonávali svoji činnost řádně. „Vadný postup znalců a nesprávný závěr posudku přitom vedl k vysoce nežádoucímu závažnému následku, který spočíval ve vyvolání trestního stíhání konkrétní osoby, jež byla posléze trestním soudem pravomocně zproštěna obžaloby ze spáchání šestinásobné vraždy,“ řekla Trejbalová.

Věra Marešová čelila obžalobě z vražd šesti pacientů v nemocnici v Rumburku. Obžaloba byla opřená právě o posudek obou znalců. Jejich závěry nejprve odmítl posudek obhajoby a následně i revizní znalecký posudek, který v případu nechal vypracovat soud.

Matlach nechtěl rozhodnutí blíže komentovat, hodlá se ale bránit. Dříve několikrát zopakoval, že si za svým posudkem stojí. „To rozhodnutí nemá účinnost, není pravomocné a do doby, než bude pravomocné rozhodnutí, se vyjadřovat nechci. Mám k tomu své důvody. Jsou možné opravné prostředky, kterých samozřejmě využiji,“ řekl Matlach. ČTK se snažila získat i vyjádření druhého znalce, telefon lékaře Závodského je ale vypnutý. Podle Trejbalové mají oba znalci možnost se do 15 dnů proti rozhodnutí odvolat, případ by pak řešilo ministerstvo spravedlnosti.

Znalci z olomoucké fakultní nemocnice ostře odsoudili práci znalců v případě úmrtí poslední pacientky z června 2014. Závěry o podání draslíku označili za diletantskou interpretaci. Znalci obžaloby podle znalců z Olomouce špatně provedli i pitvu. „I to samotné provedení pitvy vybočuje ze standardů. To, co předvedli (Radek Matlach a Jiří Závodský), označuje nezájem nebo lajdáctví. Nevím, jak bych to hodnotil jinak,“ řekl tehdy lékař Martin Dobiáš. Soud nakonec bývalou sestru pravomocně zprostil viny. Dospěl k názoru, že se nepodařilo prokázat, že by se skutky vůbec staly.

U Matlacha je to v krátké době druhý sporný posudek. V případě Petra Kramného, kterého soud poslal do vězení za vraždu manželky a dcery, zpracoval posudek pro obhajobu a odmítl v něm, že by oběti zemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem. Před soudem mluvil o otravě. Stejně jako v případě Věry Marešové i tehdy jeho závěry zcela odmítl revizní znalecký posudek.