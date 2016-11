Kauza Tuhý: Musí se zjistit, zda se nechystal policejní převrat, uvedl Chovanec

Kauzu ve čtvrtek řešila sněmovní komise ke sporné reorganizaci policie. Vyslýchala vyšetřovatele Generální inspekce bezpečnostních sborů Milana Vaculíka, který se údajným únikem informací zabýval. Předseda komise Pavel Blažek (ODS) po jednání naznačil, že z okolí šéfa policie nešla varovná SMS o chystaném zásahu protikorupční policie.

„Jestli je to tak, jak popisují média, že celé vyšetřování bylo nastaveno špatně a nebyli jsme schopní pod dozorem státního zástupce 14 měsíců na to přijít, tak já se ptám, jestli to je šlendrián nebo snaha účelově odstranit policejního prezidenta. Potom by to znamenalo, že to je pokus o svržení nezávislého policejního prezidenta a já na to budu chtít odpověď,“ uvedl Chovanec.

Podotkl, že Tuhý a jeho nejbližší museli čelit vyšetřování. Pokud by se ukázalo, že bylo bezdůvodné a záměrně zmanipulované, tak ho ministr přirovnal k „vraždě policejního prezidenta“ nebo „pokusu o policejní převrat“. „Pevně doufám, že se tím GIBS zabývá a že ten výsledek velmi brzy uslyšíme,“ dodal Chovanec.