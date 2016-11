Kauza Tuhý: z okolí šéfa policie informace brutálně neunikly, naznačil Blažek

Vaculík podle Blažka řešil případ „brutálního úniku informací“, z něhož bývalý detektiv Jiří Komárek nařkl Tuhého. Oba na sebe vzájemně podali trestní oznámení. Do tohoto případu spadá údajná varovná SMS zpráva, která měla odejít z okolí šéfa policie, aby upozornila podezřelé na chystanou razii.

Blažek ve čtvrtek uvedl, že se celá věc odehrála jinak, než popisovala některá média nebo Komárek. „Dnes už je nade vší pochybnost prokázáno, že to s tou slavnou zprávou SMS bylo úplně jinak, než se slýchávalo od některých představitelů orgánů činných v trestním řízení, a je zřejmé, že došlo k chybě ve vyšetřování,“ řekl Blažek po výslechu vyšetřovatele policejní inspekce.

Veřejnost se strašila více, než bylo prokazatelné

Chybu podle něj následně přebíraly další orgány. Některé pak podle něj „nelenily a vykládaly to do médií“. „Tím způsobily v médiích takový ohlas, že se někdy veřejnost strašila více, než bylo prokazatelné a známé,“ dodal Blažek.

Podle Blažka zatím není jasné, kdo za chybu může. „Těch orgánů, které to měly zjistit, bylo více. Nezjistil to ani jeden, zjistila to až tolikrát zpochybňovaná vyšetřovací komise, což beru jako naprosto absurdní,“ prohlásil také Blažek. Další podrobnosti nechtěl uvádět. Bližší informace by k tomu ale mohli poskytnout olomoučtí žalobci, kteří ještě před poslance přijdou.