Kauza rudých trenek na Hradě má nový náboj, Ztohoven hrozí vyšší tresty

„Nesouhlasíme se závěry soudu stran vyčíslení škody u krádeže standarty. A máme za to, že tresty uložené zcela na spodní hranici zákonné sazby neodpovídají skutkovým okolnostem,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz odvolání Jan Lelek, šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které kauzu zažalovalo.

Členové skupiny Filip Crhák, Matěj Hájek a David Hons odešli od soudu s podmíněným trestem šesti měsíců se zkušební lhůtou na jeden rok, k tomu mají uhradit škodu ve výši 63,5 tisíc korun.

Akce skupiny se odehrála 19. září 2015, kdy trojice v přestrojení za kominíky a řemeslníka vylezla po lešení na střechu jižního křídla Pražského hradu, kde ze stožáru sejmula vlajku prezidenta republiky, nahradila ji obřími rudými trenýrkami a ve finále přestřihla ocelové lanko stožáru. Chtěla tím ztížit sundání trenek. Svou akci Ztohoven namířili proti způsobu politiky prezidenta Miloše Zemana. Trenýrky měly podle nich představovat standartu muže, který „se nestydí vůbec za nic.“

Obvodní soud pro Prahu 1 letos v dubnu Crháka, Hájka a Honse potrestal za krádež, poškození cizí věci a výtržnictví. Žalobkyně Zuzana Beňová však má trest za mírný, stejně tak by podle ní měli aktivisté při kompenzaci Správě Pražského hradu sáhnout pro více peněz. „Tresty by měly být uloženy tak, jak navrhovala státní zástupkyně v závěrečné řeči,“ podotkl šéf Beňové Lelek. Státní zástupkyně třeba marně žádala delší zkušební lhůtu a pro každého ještě pokutu 10 tisíc.

Hrad chce za standardu 33 tisíc, soud nařídil zaplatit jen 8 tisíc

Při své aktivistické intervenci poškodili Ztohoven chůzí střechu Hradu (44 tisíc), přestřižením lanka část stožáru (téměř 11) tisíc a škoda vznikla i krádeží standarty (8,4 tisíc), tvrdí žalobkyně. Vadí jí, že soud nařídil trojici pouze srovnat cenu za původní prezidentskou vlajku. „Máme za to, že mělo být vycházeno z ceny, která se rovná nákladům na nakoupení nové standarty,“ vysvětlil žalobce Lelek. Hrad ji vyčíslil na 33 tisíc korun.

Soudkyně Šárka Šantorová vyřizovala kauzu rudých trenýrek už loni v srpnu. Tehdy z trojice obžalobu sejmula, kauzu chtěla předat úřadům do přestupkového řízení. Podle ní by byl odsuzující rozsudek projevem nepřiměřené státní moci. „Soud dospěl k závěru, že rozhodnutím o trestní odpovědnosti obžalovaných by mohl vzniknout nebezpečný precedent hraničící s totalitními režimy omezujícími svobodu slova a politický názor,“ vysvětlila tehdy v rozsudku.

Přestože Crhák, Hájek a Hons ukradli jeden ze státních symbolů (standartu následně rozstříhali a rozeslali na různé adresy, aby se symbolicky vrátila lidem), soudkyně Šantorová to původně nepovažovala za nepřátelský projev společenského zřízení. Akce se podle ní ani nijak nedotkla občanů. „Nebo že by se tak stalo způsobem, který by svědčil o celkově negativním zaměřeném postoji obžalovaných vůči společnosti či spoluobčanům vůbec,“ uvedla.

Už se tím nezabýváme, reagují na odvolání Ztohoven

Jenže po odvolání státní zástupkyně si kauzu pražský městský soud vyložil jinak. Původní verdikt zrušil a soudkyni prakticky uložil Ztohoven uznat vinnými. V letošním dubnovém rozsudku Šantorové se tak lze dočíst zcela odlišný názor. „Jednání obžalovaných bylo namířeno proti hodnotám společnosti, k čemuž volili i prostředky směřující k citelnému zásahu těchto hodnot,“ stojí rozsudku, jejž má server Lidovky.cz k dispozici.



VIDEO: Rudé trenky zavlály nad Pražským hradem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zmíněnými prostředky má na mysli soudkyně medializaci akce, Ztohoven ji totiž natočili a zveřejnili. Podle nového verdiktu pak už nelze vnímat jejich intervenci jen jako svobodu projevu. „Jednání obžalovaných, kdy ústavně zakotvený státní symbol nahradili předmětem představujícím pánské spodní prádlo, je nepochybně možno označit za krajně neuctivé, směřující k hrubému znevážení tohoto symbolu, a tedy naplňující znaky hanobení státního symbolu,“ vysvětlila soudkyně Šantorová.



Přestože na rozdíl od prvního vyřízení případu přitvrdila, státní zástupkyni nestačilo ani to. Odvolání si podala minulý týden. Případ tak opět projedná Městský soud v Praze. Samotnou skupinu další kolo soudního řízení nevzrušuje. Přestože se sami neodvolali, mohou dostat vyšší trest. „Necháváme to na našem advokátovi, nezabýváme se tím. Pro nás už to nemá výpovědní hodnotu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz mluvčí Ztohoven Petr Žílka. Podle něj všechny argumenty k podstatě věci už zazněly.