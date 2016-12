Žalobce chce vazbu pro podnikatele a někdejšího bosse ODS Ježka. Kvůli kauze ROP Severozápad

„V případě mého klienta se bude konat v Ústí nad Labem vazební zasedání,“ sdělil Ježkův právní zástupce Kis. Soud kvůli Ježkovi zasedne ve čtvrt na devět, rozhodnutí lze očekávat kolem desáté hodiny. Vazbu pro podnikatele žádá dozorující státní zástupce Tomáš Minx.

„Státní zástupce již podal příslušnému soudu u jedné ze zadržených osob návrh na vzetí do vazby z důvodů uvedených v paragrafu 67 písmena a) a b) trestního řádu,“ uvedl Minx. Obává se tak útěku Ježka před stíháním a toho, že by podnikatel ovlivňoval svědky.

„Bavme se o tom, že když jsou stíhány osoby se stejnou trestní sazbou, kde je dáno, že oni neuprchnou a můj klient ano,“ podivil se Kis. Ježek je momentálně jediným z více než dvaceti stíhaných, kterému hrozí vazba. Naprostou většinu obviněných žalobce po středečních výsleších propustil.

Ježek ještě před několika lety patřil spolu s dalšími podnikateli Alexandrem Novákem a Patrikem Oulickým mezi klíčové hráče ODS v Ústeckém kraji, mimo jiné spolu vlastnili budovu, v níž ROP Severozápad do roku 2013 sídlil. Trojice za to od dotačního úřadu inkasovala tučné nájemné, každý rok jim úřad vyplácel 10 milionů korun.

Ačkoliv vyšetřování případu dozoruje Vrchní státní zástupitelství v Praze, kauza jinak podle Kise patří do působnosti ústeckého okresního soudu. „Sice zpracovává expozitura Národní centrále proti organizovanému zločinu v Teplicích, ale teritoriálně a věcně to patří do Ústí nad Labem, proto o vazbě rozhoduje tamější okresní soud,“ vysvětlil Kis.