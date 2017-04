Kauzu ‚masokostní moučky z muslimů‘ má nový žalobce. Konvičkův případ možná vyšumí

„Spis bude mít nového dozorujícího státního zástupce, který stanoví vyšetřovatelům další postup,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Jiří Matzner, mluvčí jihočeské policie, která se Konvičkovými výroky zabývá. Aktivistu policie stíhá kvůli jeho nenávistným příspěvkům na sociální síti Facebook z let 2014 a 2015, v nichž napadal muslimy. Nejvíce proslulá je výhrůžka, že Konvička a jeho lidé nechají vyznavače islámu v případě vítězství ve volbách namlít do masokostní moučky.

Kriminalisty v případu dosud vedl šéf okresních žalobců v Českých Budějovicích Josef Richtr, který však podle zjištění serveru Lidovky.cz v dubnu odešel pracovat ke kolegům na kraj. „Požádal o uvolnění z funkce okresního státního zástupce. Já jsem mu tedy nabídl, aby postoupil na Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. Jeho zkušenosti, které nepochybně má, tady velmi dobře využiju,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz krajský žalobce Petr Cigánek.

Richtrovy stávající případy z okresu si tak rozeberou jeho dnes už bývalí kolegové, jedním z nich je právě případ nenávistných výroků Konvičky. Nový státní zástupce v případu bude s největší pravděpodobností znamenat, že se uzavření kauzy posune. Žalobce se totiž bude muset se spisem nejprve seznámit. „Určitě se to možná o něco prodlouží,“ podotkl policejní mluvčí Matzner. „Ale nemusí to tak být, protože nový státní zástupce, až to prostuduje, může dojít k závěru, že je uděláno všechno, co uděláno být mělo,“ dodal.

Nicméně podle informací serveru Lidovky.cz kriminalisté k úspěšnému završení kauzy nakročeno příliš nemají. Není ani vyloučené, že spis s návrhem na podání obžaloby státnímu zástupci tentokrát nepředají. „Mezi řádky vyšetřovatel říkal, že to k ničemu moc nesměřuje. Takže z toho dedukuji, že to k další obžalobě směřovat nebude,“ potvrdil serveru Lidovky.cz pod zárukou anonymity zdroj blízký vyšetřování. Nicméně poslední slovo bude mít nový státní zástupce, který si spis přebere.

Policie musí doložit, že příspěvky skutečně napsal Konvička

Sám Konvička přijal personální změny ve vyšetřování chladně. Podle něj je jedno, kterému žalobci se spis dostane na stůl. Pedagog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nejvýraznější postava hnutí Islám v ČR nechceme, Blok proti islámu, strany Alternativa pro ČR a nyní spolku Sedmá republika trvá ne své nevině. „Očekávám, že budu vyviněn. Buď tak, že to vyšetřování bude zastaveno, nebo případně vyhraju soud, protože se samozřejmě necítím vinen,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Aktivista už přitom jednou nohou u soudu byl. Právě státní zástupce Josef Richtr na něj loni počátkem dubna podal obžalobu kvůli podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, za což mohl v případě uznání viny strávit až tři roky ve vězení. Jenže soud obžalobu shodil ze stolu. Podle něj kriminalisté se žalobcem jednoznačně nedoložili, že autorem inkriminovaných výroků je skutečně Konvička.

„Řízení předcházející podání obžaloby bylo zatíženo podstatnými vadami, neboť nebyly objasněny základní skutkové okolnosti, bez kterých nelze v řízení před soudem ve věci rozhodnout,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz vrácení případu k došetření českobudějovická soudkyně Pavla Kubová. Vyšetřovatelé tak v druhém kole pracují s IT experty, jejichž úkolem je autorství výroků identifikovat.

Na počátku vyšetřování stála jablonecká státní zástupkyně Věra Nováková, která na Konvičku v roce 2015 podala trestní oznámení. Policie pak na podzim toho roku aktivistu obvinila kvůli třem jeho výrokům na Facebooku. Nejproslulejším je vzkaz, co s muslimy udělá Konvičkovo hnutí v případě vítězství ve volbách. „A jako vítězové voleb vás, milí muslimové, nameleme do masokostní moučky,“ napsal aktivista.