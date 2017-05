Kavárna, kino i sportovní hřiště. Karlínské kasárna projdou velkou změnou

Osud dlouho opuštěných bývalých kasáren v pražském Karlíně, které patří ministerstvu spravedlnosti, už je o něco jasnější. Úřad Roberta Pelikána (ANO) si v rozlehlém areálu přeje vybudovat další justiční palác. Než ale začne rekonstrukce, usadí se na velké ploše kulturní centrum.

Ministerstvo totiž pronajalo objekt bývalých kasáren v pražském Karlíně „kulturnímu developerovi“ Matěji Velkovi, který se v letech 2013 až 2015 staral o oživení Nákladového nádraží Žižkov. Podepsanou smlouvu má na tři roky, ministerstvo mu ale přislíbilo, že pokud všechno dobře poběží, prodlouží ji minimálně na šest sezon.

„Chceme prostor profilovat jako denní a večerní centrum. Kavárna a sportovní hřiště budou přístupné už od rána. Jsem přesvědčený o tom, že některé programy budou začínat už brzy dopoledne. Rozhodně se tu nebude dít nic v noci. Vzhledem k tomu, že je to poměrně hustě osídlená oblast a že je Karlín lokalitou, která před půlnocí usíná, tak nechceme, aby tu byly večírky, které by končily až nad ránem,“ popisuje pro server Lidovky.cz záměry týmu Velek.



Jeho plány jsou ambiciózní. Počítá s bohatým kulturním i sportovním vyžitím. „Z někdejších garáží vznikne divadelní a hudební sál, dále vznikne zázemí kavárny a vedle toho sociální zázemí včetně bezbariérového záchodu,“ ukazuje na budovu členěnou na několik částí.

„V patře nad bývalým prvorepublikovým bazénem bývala zjevně vojenská tělocvična. To je prostor, který jsme nabídli Karlín Studios (občanské sdružení - pozn. red.), aby se tam mohli kurátoři starat o vlastní galerie, protože nemohou být v prostorách holešovické tržnice. Ačkoli jsou to lidé, kteří původně nebyli v našem týmu, tak nám to dávalo smysl. Chceme zodpovědné kurátory,“ ukazuje na další aktuálně nevyužívané prostory.



Prostory bývalého bazénu, které byly naposledy zatopeny povodněmi, nebudou podle kulturního „developera“ nijak využívány. V patře nad ním pak sídlí v kancelářích produkční tým.

Tím plány s budovou „číslo dvě“, kterou spolek od ministerstva dostal k pronájmu, nekončí. „Nad bazénem je dochovaný kinosál s postbruselskou estetikou. Původně v něm zkoušel armádní orchestr. Měl by mít totiž údajně nejlepší akustiku v Praze. My počítáme s tím, že se tam vrátí původní dramaturgie. V sálu by se promítaly filmy, pořádaly se různé přednášky,“ přibližuje Velek.

Ve vnitrobloku pak bude kavárna, ohniště a zahrádka pro rodiče. Dále dětské hřiště, kurty a další sportoviště. „Legrací, kterou bychom tu rádi vyzkoušeli, bude kurt pro nohejbal, jakožto unikum českého sportu, a líný tenis. Měli bychom také darem získat písek na beachvoleyballové hřiště,“ říká.



Dále bude na „nádvoří“ hlediště letního kina s velkým plátnem, kam by se mělo vejít až několik stovek lidí. Zbylá plocha zůstane povětšinou prázdná. „Byli bychom rádi, aby mohla sloužit nárazové jakékoli dramaturgii. Dá se tam postavit šapitó nebo velká stage pro koncerty. Rádi bychom uspořádali alespoň jednu velkou akci, ale uvidíme podle toho, jak se to bude vyvíjet a fungovat,“ říká Velek. Na místě, kde dříve fungovala myčka na auta, pak vznikne zázemí pro druhou kavárnu.

„Chceme využít obrovského potenciálu, které vnitroblok nebo nádvoří má, a to sice, že je tu relativní klid. Nedoléhá sem ani hluk z ulice. Slyšet je tu jen zvuk vlaku z Negrelliho viaduktu. Jinak je tu skutečně obrovský klid a ticho,“ pochvaluje si lokaci.

Z toho důvodu nedává šanci velkým večírkům. „Nemyslíme si, že by tu měla mít scénu elektronická hudba. V naší dramaturgii ji obecně rušíme nebo ji odmítáme, protože si myslíme, že by tomuto místu neprospěla. Naopak bychom si poškodili vztahy s okolím,“ vysvětluje.

Pokud jde o budovu „číslo 1“, která vypadá alespoň na pohled omšeleji, ta zatím nijak využívaná nebude. „Plány s ní jsou poněkud vzdálenější a nejisté. Souvisí to s tím, že jsme tuto budovu v původním plánu chtěli využít pro potřeby Karlín Studios, menších galerií a hlavně zázemí pro neziskové organizace, nadací a subjektů, které se věnují společensky potřebným aktivitám. Nicméně ministerstvo budovu před zimou zazimovalo a nedalo nám svolení k jejímu využívání,“ říká Velek.

„V tuto chvíli o tom chceme dál jednat. Ukázalo se, že ze strany spolků a neziskových organizací je o budovu velký zájem a my si myslíme, že by se jejich činnost dobře propojila s naším kulturním programem,“ dodává.



Jeho záměry však vyvolávají rozporuplné reakce. Například Institut plánování a rozvoje iniciativu pro oživení kasáren vítá. „Podobné kroky jednoznačně pomáhají proměňovat Prahu k lepšímu. Rozvoj kultury a kreativity v lokalitě karlínských kasáren jednoznačně podporujeme – je důležité, aby se ohniska kultury nekoncentrovala jenom v historickém jádru Prahy,“ říká pro server Lidovky.cz tiskový mluvčí institutu Marek Vácha.

„Kromě toho oceňujeme veškeré počiny, které vdechnou nový život opuštěným budovám. Využití prázdných domů a oživení další městské lokality naplňuje cíle deklarované Strategickým plánem,“ pochvaluje si trend ve využití starých budov.



Zato šéf a zakladatel společnosti reSITE a krajinný architekt původem z New Yorku Martin Barry, který žijíce již několik let v Praze, tolik nadšený není. Nezamlouvá se mu dlouhodobý záměr.

„Využití nádherné budovy ministerstva, jakou jsou Karlínská kasárna, pro kulturní účely je zajisté správná věc. Jaká je však dlouhodobá kulturní a rozvojová strategie? Jaké další budovy budou v tichosti ponechány pro kulturní účely? Proč a s jakým cílem? Kdy? Kde mohou organizace nalézt registr a na koho se mohou obrátit? Jaký je prostup pro vyhlášení výběrového řízení a jaká jsou kritéria pro vítězství v takové soutěži? Pokud vím, neexistují žádné odpovědi, žádné standardy a směrnice. To se musí změnit,“ pokládá Barry jednu otázku za druhou.

Nelíbí se mu ani to, že o tříletém pronájmu neproběhla jakákoli soutěž či veřejná debata.

„Pokud by ministerstvo spravedlnosti předalo budovu s tisíci čtverečními metry soukromému developerovi bez výběrového řízení, bez veřejné debaty, a tedy bez soutěže, kulturní a občanský sektor by se podle něj proti tomu bez pochyby postavil. Pokud by tento developer neměl žádný plán financování, investory, ani podrobný program pro využití budovy,“ vysvětlil s tím, že právě to jsou záležitosti, které nastínil již v debatě se zástupci Prahy o osudu dalších pěti pražských budov podobného charakteru.

Objekt se už v minulosti neúspěšně snažilo prodat ministerstvo obrany. Nápad na nové využití pak přinesl až ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Loni, jak informoval server Lidovky.cz, požádal o převedení areálu pod svůj rezort s tím, že tu vybuduje justiční palác. Centrálně se sem mají přesunout některé soudy z různých částí Prahy. To si však, jak píše Respekt, vyžádá miliardové investice a architektonickou soutěž.