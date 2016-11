‚Kay vyčaroval svět plný detailů‘. Harry Potter a Tajemná komnata vyšel s obrázky

„Jim Kay i v druhém díle legendární kouzelnické série vyčaroval svět plný detailů, který potěší dlouholeté fanoušky i nové čtenáře,” uvedlo nakladatelství Albatros, které knihy o Harrym Potterovi vydává.



Sama autorka potterovské ságy si Kayovy ilustrace nemůže vynachválit. „Ilustrace Jima Kaye mnou hluboce pohnuly. Miluju jeho interpretaci světa Harryho Pottera a cítím se poctěna a vděčna, že k tomu propůjčil svůj talent,” řekla J. K. Rowlingová.

Třetí díl by měl vyjít opět za rok. Kay na svých webových stránkách napsal, že na Vězni z Azkabanu se již pracuje. „Práce na Tajemné komnatě byla nesmírně obtížná. Strávili jsme dva a půl roku tvorbou první knížky a měli jen osm měsíců na vytvoření té druhé, přičemž se mi do toho všeho podařilo onemocnět. Každopádně, co se týče Vězně z Azkabanu, jsem velmi nadšený, zatím vše běží hladce,” prozradil Kay.

Mezi vánoční bestsellery řadí nakladatelství Albatros krom Tajemné komnaty taktéž předchozí ilustrované vydání, knihu o magických efektech použitých v jednotlivých filmech včetně nejnovějšího snímku Fantastická zvířata a kde je najít a drama Harry Potter a prokleté dítě, které se na pulty knihkupectví dostalo v českém znění během letošního září.



Poslední zmíněný titul nenese jen rukopis J. K. Rowlingové, na jeho vytvoření se podíleli také Jack Thorne a John Tiffany. Ačkoli v knihkupectvích osmý díl spolu s Bábovkami od Radky Třeštíkové opanoval žebříčky nejprodávanějších knih, mezi mnohými fanoušky příliš úspěchu nesklidil. „Na vině” je podle fanoušků nálož sentimentu a patosu či zbytečné vracení se k starým zápletkám.