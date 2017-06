Každá žena by měla mít v šatníku padnoucí košili, říká majitelka krejčovského salonu

Lidovky.cz: Kdy jste dospěly k rozhodnutí, že si založíte vlastní krejčovský salon?

S myšlenkou otevřít si vlastní krejčovský salon jsem si pohrávala už dlouho. Chtěla jsem najít způsob, jak pomoci ženám, které potřebují formální oblečení ke své práci, ale nevyberou si z běžné konfekce. Buď jim nesedí velikosti, protože přece jen máme každá trochu jiné proporce, nebo jim jednoduše chybí možnost si oblečení něčím doplnit, přizpůsobit ho svému vkusu. Proto jsem se nakonec před dvěma lety skutečně rozhodla takové dámské krejčovství, které mi tu v Česku chybělo, založit.

Lidovky.cz: V jakých oborech jste pracovaly před tím, než jste se rozhodly založit vlastní salon?

Po škole jsem necelé dva roky pracovala a studovala ve Skotsku. V Praze jsem pak nastoupila do Seznamu, kde jsem byla manažerkou obchodního týmu a poté platformy Sklik. Velmi mě bavilo pracovat s lidmi, ale postupem času jsem zjistila, že mi korporátní systém příliš nevyhovuje. Že potřebuji změnu a že se chci postavit na vlastní nohy. Kolegyně Kristína vystudovala design na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Byla jedním z pěti finalistů soutěže Mercedes-Benz Talent 2015 v rámci Prague Fashion Weeku. Vždycky ji nejvíce bavilo právě vytváření originálních kolekcí a také práce s různorodými materiály. Jak sama říká, díky naší spolupráci se jí vlastně splnil sen. Málokterý návrhář totiž hned po škole dostane příležitost vytvářet vlastní kolekci a aktivně se podílet na budování úplně nové značky.

Lidovky.cz: Jak dlouho se znáte?

S Kristínou se známe necelé dva roky, já si jí všimla právě díky pražskému Fashion Weeku a vyhledala si ji na Facebooku. Pak jsme si začaly psát, probraly jsme navzájem svoje představy o tom, jak by měla první kolekce salonu vypadat, a zanedlouho si plácly úplně.

Lidovky.cz: Máte představu o tom, kdo jsou vaše zákaznice? Co nejčastěji ženy chtějí?

Naší zákaznicí je každá žena, která má ráda kvalitu a konkrétní slušivý styl. Velmi často se jedná o ženy, které nosí formálnější oblečení, protože to vyžaduje jejich profese. Celkově se ženy chtějí líbit a zároveň se ve svém oblečení cítit příjemně. Nejoblíbenějšími kousky, které si u nás zákaznice kupují, jsou rozhodně klasická saka a košile.

Lidovky.cz: Používáte pouze stoprocentní bavlnu, nebo i jiné materiály? V čem je bavlna nejlepší?

Používáme bavlnu jako košilovinu – pouze 100%, tedy bez jakýchkoli příměsí. Není to mezi obchody a salony příliš obvyklé. Košile s elastanem totiž uspokojí větší množství zákaznic, tím, že se lépe natáhne, povolí... Jde pak o tradiční konfekční velikosti, které ale nesedí všem ženám stejně dobře. Košile na míru je proti tomu střižená přesně podle tvaru těla konkrétní ženy, může být tedy ušitá i z kvalitnější 100% bavlny. Dále používáme 100% přírodní vlnu Popper, kterou si sami tkáme. Ta je taktéž úplně bez příměsí a je základem pro všechna naše saka.

Lidovky.cz: Jak se takové košile na míru šijí? Čím se začíná?

Výroba košile je velmi náročná ruční práce, která začíná výběrem vhodného střihu a důkladným měřením. Během něj zákaznici postupně přeměříme obvod prsou, pasu a boků, přední délku od ramenou k pasu, hloubku prsou, šířku a délku zad, dále šíři ramene, horní obvod paže, délku paže a v neposlední řadě ještě obvod krku kvůli límečku. Celé to však zabere maximálně 15 minut. Zákaznice si při první návštěvě také vybere střih košile, který se jí nejvíce líbí. Máme v salonu jakýsi prototyp každé košile. Žena si je tedy může vyzkoušet v naší kabince, vybavené speciálním zrcadlem, které ukazuje, jak bude daná látka vypadat v denním či večerním světle, nebo při umělém osvětlení, a podle toho si vybrat i svůj oblíbený vzor, typ bavlny, nebo dokonce barvu knoflíčků a obšívání.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvá ušít jednu košili?

Záleží to na daném střihu, ušití jedné košile může trvat čtyři až šest hodin nepřetržité práce krejčové. Zákaznice většinou obdrží hotový kousek zhruba do tří týdnů od zadání – měření.

Lidovky.cz: V čem dělají ženy nejčastěji chybu, když nakupují košile či kostýmy?

Kupují si dle mého ne vždycky dobře padnoucí konfekční velikosti, a to jim pak občas může dělat neplechu. Všechny to známe, jde třeba o rozevírající se knoflíčky u košile, sako, které nás svírá v zádech, nebo průramky, které jsou příliš těsné. Košile také většinou obsahují příměsi elastanu a dalších látek, takže si je budete chtít po dni v práci co nejdříve svléknout, zatímco o bavlněné košili na sobě skoro nevíte.

Lidovky.cz: Jaké kousky by měla mít v šatníku každá žena?

Každá žena by měla mít několik skvěle padnoucích bílých košil, které může kombinovat absolutně se vším. V šatníku by nám také neměl chybět kostýmek, a to jak kalhotový, tak i varianta se sukní. U sukně jako součásti formálního oděvu je potom samozřejmě důležitá její délka, která by měla sahat pod kolena. Další vhodné kousky oblečení bych pak už asi nechala na uvážení samotné ženy, protože přece jenom záleží, v jakém prostředí se nejčastěji pohybuje a jakých akcí se ve svém volném čase účastní.

Lidovky.cz: V poslední době vzniká krejčovských salonů více, jsou ale zaměřené především na mužskou klientelu. Jste tedy v tomto ohledu průkopnicemi?

Ano, to jsme! Nikdo se tu do toho totiž moc pouštět nechce. Obnáší to hodně práce a my se snažíme vytvářet skutečně kvalitní produkty za příznivou cenu. Často se nás lidé ptají, proč neděláme i módu pro muže – a my jim odpovídáme přesně tak, jak se ptáte: pánských salonů je na českém trhu dostatek. V ženském světě neplatí tak přísná pravidla jako v tom mužském, maximálně co se týče zmiňované délky sukně nebo hloubky výstřihu. Na druhou stranu jsme ale přísnější v něčem jiném – jednáme podle svých emocí a vybraný kousek nám opravdu musí padnout do oka.