Kazma jako fenomén. Stojí nás to řádově miliony, řekl k natáčení falešného Prostřena

Internetový pořad One Man Show týmu Kamila Bartoška známého spíše pod pseudonymem Kazma odhalil zákulisí soutěžního pořadu Prostřeno komerční televize Prima. Pořad z produkce internetové televize Stream.cz nasadil dva najaté herce mezi soutěžící, jejichž působení zaznamenával pomocí skrytých kamer. Jedním z falešných soutěžících byl i Karel Ondrka, s nímž server Lidovky.cz přinesl rozhovor již v týdnu. (Přečtěte si jej ZDE)



Lidovky.cz: Jak je možné, že vám natáčení něčeho tak šíleného, jako byla právě reality show „na druhou“, ale třeba i falešný koncert Justina Biebera, vždycky klapne? Je zjevné, že stačí málo a může být po legraci...

Je to něco, z čeho jsem upřímně sám dost překvapený. Je to zvláštní na to, jaké věci děláme a jak moc je to riskantní. Ještě nikdy se to ale nepokazilo. Mnohdy to taky vůbec nezáleží jen na nás. Popravdě ale čekám na ten moment, kdy se nám to nepovede. Na druhou stranu velkým elementem je to, kolik času dáváme do příprav. Trvá to měsíce.

Lidovky.cz: Příprava k natáčení zákulisí Prostřena vám údajně trvala skoro rok...

Ano, zabralo nám to zhruba rok. Natáčelo se už před půl rokem a my jsme už několik měsíců předem řešili, jak to celé uděláme. Řekl bych, že jsme na akci vždycky perfektně připravení. Vždycky jsme o krok napřed před soupeřem, který před námi stojí. Spočívá to tedy v tom, že v momentě akce už jsme připraveni na všechno.

Lidovky.cz: Váš poslední díl One Man Show ukázal mnohým divákům komerčních stanic, že podobné reality show jako Prostřeno by neobstály bez režisérů a dramaturgie. Některé situace by bez zásahů štábů nebyly tak konfliktní, možná by se dokonce vůbec nestaly. Když jste to mohl sledovat jako „nezúčastněná“ osoba, řekněte, jestli vás práce štábu Prostřena překvapila víc, než jste čekal?

Divák v televizi asi nevnímá, že je to z velké části režírované. A to i z logických důvodů - je potřeba aby se příběh vyvíjel. Účinkující totiž většinou přijdou na natáčení a vůbec netuší, co mají dělat. Pak jsou tam samozřejmě momenty, u kterých jsem došel k tomu, že by do nich produkce neměla zasahovat. Má to být realita. Oni ji ale narušují. V Prostřenu to například ilustruje ta pasáž s rukavicemi (štáb přivolal jednoho ze soutěžících a při prohlížení bytu najatého herce Karla Ondrky mu podali gumové rukavice, čímž uměle vytvořili konflikt – pozn. red.). Cítili, že by to mohlo vyvolat konflikt. Bylo vidět, že chtějí, aby se něco stalo. Ale opět říkám, že je to z logických důvodů - obvykle se tam totiž nic neděje. Právě tyto momenty zajistí sledovanost, ale už jsou na hraně reality.

Lidovky.cz: Jak moc jste do obsahu zasahovali i vy?

My jsme podle mě ukázali tu realitu reality show. To, co viděli diváci u nás, je pravá realita. Nezkreslená.

Lidovky.cz: Probíhal vlastně před samotným natáčením Prostřeno nějaký casting s Karlem Ondrkou, vámi najatým hercem?

Proběhla jediná schůzka s produkční, aby si ho jako účinkujícího oťukali. Poté přišlo pár organizačních telefonátů a pak už následovala schůzka, kterou bylo možné vidět i v našem pořadu.

Lidovky.cz: „Ajťákovi“ Karlovi jste skutečně patnáct hodin v kuse dávali instrukce a štáb tam s vámi byl skutečně celou dobu?

Ano. Štáb jen jednou odešel na oběd.

Lidovky.cz: To byl moment, kdy jste využili situace, abyste mohli pomoci najatému herci?

To byl moment, kdy jsme otevřeli okno a z okna si zapálili. Rychle jsme si došli na záchod a zařídili, co bylo nejnutnější. Pak jsme se zas rychle vrátili. A ani tak jsme se snažili moc nehlučet, protože štáb tam nechal veškerou techniku. Navíc jsme byli tak paranoidní, že jsme nechtěli nic riskovat. Báli jsme, že třeba nechali zapnutou kameru.

Lidovky.cz: Bulvární deník Blesk v pátek napsal o údajných nesrovnalostech ve vašem pořadu. Podezřívají vás, že jste vaše „účinkování“ v Prostřenu natočili až posléze. Někteří diváci i novináři zřejmě stále řeší, zda za tím vším není přeci jen ještě něco dosud neobjasněného.

Ale tak oni se budou pořád v něčem rýpat. Nepřejí mi to samozřejmě. Co tam podle nich třeba nesedí (řekl s tím, že článek o údajných nesrovnalostech v Blesku nečetl – pozn. red.)?

Lidovky.cz: Tak například je zarazilo, že jednou vámi nastrčený herec používá na záběru plátkový sýr, podruhé při stejné scéně už drží v ruce sýr v celku?

On měl plátkový sýr i tavený sýr. Nemůžeme ukazovat celý postup. Už takhle má díl přes 33 minut. Přitom většinou děláme díly o délce 25 minut, takže to je na nás skutečně hodně. Natáčeli jsme to dvacet hodin. To nejlepší z natáčení je tam rychle nasekané. Nemůžeme tam dát všechno jen proto, abychom někomu dokázali, že to tak bylo.

Lidovky.cz: Stejně tak vám někteří diváci vyčítají, že jste si pasáž o tom, že chcete poukázat na problémy lidí s Tourretovým syndromem, vymyslel. Ušlechtilý záměr vám tedy ne všichni věří.

Stačí se podívat na rozhovory a vyjádření doktora Ondřeje Fialy ze spolku Atos (ten pomáhá lidem s Tourettovým syndromem - pozn. red.) na internetu. Je to tak, jak to říkáme. (Fiala) Nemá důvod nepotvrdit celý ten příběh, ani to, jak se odehrál.

Lidovky.cz: Je mi jasné, že Prostřeno je pro vás už teď v podstatě minulostí, protože pracujete na novém dílu, ale přeci jen se zeptám – jak vnímáte to, že se veřejnost namísto podstatných věcí už několik týdnů zabývá jedním najatým hercem v Prostřenu?

To nevím. Lidé asi řeší blbosti. Jsou na to v podstatě zvyklí. A to, co děláme, je natolik neuvěřitelná věc, že se tomu holt těžko věří. Lidé zkrátka nevěří a hledají v tom nějaký fígl. A ono to neuvěřitelný je.

Lidovky.cz: A to je, předpokládám, váš cíl.

No určitě. Snažíme se dělat neuvěřitelná videa, která jsou na hranici toho, jestli to pochopíte a uvěříte tomu. Takže proč ne? Jen ať spekulují.

Lidovky.cz: Přijde mi, že vám to všechno vychází, protože jste velký klikař. Je to tím?

Zčásti to klika je. Člověk jí u takových věcí potřebuje. Ale taky jí musí jít naproti. Přípravou a nepodceněním situace. Myslím, že ta klika je přímo úměrná tomu, kolik času věnujeme přípravě. Je to jako jakýkoliv sportovní výkon. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Funguje to.

Lidovky.cz: Kolik vás tenhle „sportovní výkon“ stojí? Vím, že jste se třeba v rozhovoru pro Seznam zprávy vyhýbal odpovědi. Mluvíte o tom, že to stojí „ranec“, ale vážně - v jakém řádu se ta částka pohybuje?

No je to ranec.

Lidovky.cz: Tipuji, že jde o miliony.

Nemůžu říct, kolik přesně to stojí, ale ano, řádově jde o miliony. Myslím, že je to vidět.

Lidovky.cz: Sponzorujete vám to někdo? Ve vysílání se objevuje několik značek, ale pořad není značený symbolem „PP“, tedy product placementem.

Platí nám to největší česká internetová stránka Seznam.cz.

Lidovky.cz: Jaká je návratnost?

Za dvacet let, co Seznam funguje, protekl předevčírem historicky největší počet dat. Díky nám. Trháme rekordy. Nic podobného se předtím nikdy nestalo. Nyní jsme překonali dosavadní rekord minulého dílu.

Lidovky.cz: Prima se na vás neobrátila se stížností. Nevadilo jim ale třeba, že jste natočili zprávy z mobilu jedné z členek štábu, kde se posmívá vámi nastrčenému účinkujícímu?

Vydali jen tiskové prohlášení, takové vtipně sebevědomé. To jsme ale zbořili hned první den. Psali v něm totiž, že finální zásah naší One Man Show nebude takový, jaký je běžný u pořadu Prostřeno! Na Primě. My jsme je ale překonali v jediném dni.

Lidovky.cz: Kdy vyjde další díl?

Nemůžu vám o tom něm nic říct. Ale pokud vše dopadne, mohlo by to být v říjnu.