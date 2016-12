Kde je hranice opilosti? Poslanci ve zmatku nechali v protikuřáckém zákoně absurditu

Podle nového zákona, který poslanci schválili v pátek, hrozí hospodskému, jenž poruší zákaz „prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou“, zákaz činnost až na dva roky a pokuta 50 tisíc. Problémem však je, že hospodský nemá návod, jak poznat, jestli je zákazník už „zjevně opilý“. Případně, jestli je pod vlivem jen „lehce“, tedy tak, jak je to ještě podle zákonodárců v pořádku, a může mu natočit.

„Neví to ani hospodský, ani já. Upozorňovali jsme na to, ale marně. Koalice hlasovala jako stroj,“ odepsal serveru Lidovky.cz bývalý primátor a místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Bohuslav Svoboda (ODS).

Jeho kolega z výboru, poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), říká, že to také vnímá jako „problematické ustanovení“. Hlasoval proto pro pozměňovací návrh, který odstavec upřesňoval. Tedy uváděl, že „osoba zjevně ovlivněná alkoholem“ se pozná tak, že začne být nebezpečná sobě nebo svému okolí. Lidově řečeno, hospodský by nesměl nalévat agresivnímu opilci.

Někteří poslanci netušili, že pozměňovací návrh neschválili

„Bohužel návrh nebyl schválen. Doufám, že v tomto ohledu budou aktivní kolegové v Senátu,“ vyjádřil naději poslanec Kaňkovský.

„Záměrem byly restrikce vůči osobám silně podnapilým,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). I on ale spoléhal na pozměňovací návrh, jenž ale v pátečním zmatku poslanci neschválili. „Upřesňoval, že jde o osoby, které ohrožují sebe nebo okolí, takže by nehrozilo, že by mohli být šikanováni lidé rozumně ‚přiopilí‘,“ mínil Heger, který stál v počátcích protikuřáckého zákona.

Výsledek hlasování o připojení definice do zákona.

Někteří poslanci včetně zpravodaje zákona Jaroslava Krákory (ČSSD) byli však ještě o víkendu přesvědčeni, že definice v zákoně je.

Zmatky zpravodaje Krákory

Poslanec Krákora serveru Lidovky.cz napsal: „Je tam přesně definice - ruší klid, fyzicky napadá, nebo ničí majetek.“

Stenozáznam z jednání sněmovny však ukázal opak. (viz obrázky)

Krákora nebyl zjevně ve formě ani v pátek během projednávání zákona. U hlasování o připojení definice se několikrát spletl. Nejprve se přehlédl u stanoviska ministra a následně řekl, že zdravotní výbor úpravu nedoporučil, což nebyla pravda. Na Krákorovu chybu upozornil předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Stenozáznam z jednání poslanecké sněmovny.

Ten několikrát během jednání žádal Krákoru o krátké objasnění úprav, o nichž poslanci v devíti desítkách hlasování rozhodovali. „Očekával bych, že pan zpravodaj bude připraven lépe,“ řekl v pátek Stanjura.

Kritika zákona se na zákonodárce sesypala i ze strany Asociace hotelů a restaurací ČR. „Aby hostinští nalévali alkohol pouze lidem, kteří nemohou způsobit úraz nebo škodu, považujeme za absurdní,“ řekl prezident asociace Václav Stárek.



„Socialistické peklo“

Alexandra Udženija, místopředsedkyně ODS, na své facebookovém profilu dokonce napsala, že protikuřácký zákon je cesta „rovnou do socialistického pekla.“

„ A představte si, že v rámci tohoto zákona byla dokonce schválená povinnost vyhodit z hospody osobu, která vykazuje známky opilosti. A když to hospodský neudělá, tak může dostat zákaz výkonu činnosti až na dva roky,“ napsala dále Udženija



Takzvaný protikuřácký zákon, který poslanci schválili v pátek, přináší úplný zákaz kouření v restauracích a dalších pohostinských zařízeních. Hostinští nemají mít žádné úlevy například v možnosti zřizovat v podnicích kuřárny. Zákon řeší i prodej alkoholu, nebo výrobu. Předloha nyní zamíří do Senátu.