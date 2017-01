Kde je Ferda Mravenec? ‚Snad filmové dědictví neshnije v archivu soukromého vlastníka‘

O Krátkém filmu Krátký film Praha a.s. je produkční společnost zaměřující se zejména na naučné, dokumentární a animované filmy.



Vznikla už v roce 1 946 v rámci Filmového ústavu , o dva roky později se osamostatnila. Od roku 2005 sídlí v Olomouci. Do té doby měla centrálu v Praze.



Někdejší státní podnik Krátký film sestával od roku1950 ze čtyř studií odlišných ve svém zaměření, a to Studio kresleného a loutkového filmu později pojmenované jako Bratři v triku , dále například studio Prométheus Ostrava.



Zlomovým rokem v historii Krátkého filmu je rok 1991. Právě tehdy byla registrována společnost Krátký film a.s. , na kterou byl převeden majetek Krátkého filmu a to včetně autorského práva náležícího Krátkému filmu jakožto produkční společnosti. Společnost KF a.s. změnila v roce 1996 název na KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.



Současným vlastníkem je nyní společnost, v jejímž představenstvu stojí olomoucký podnikatel Richard Benýšek.