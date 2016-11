Trump i Clintonová dnes pořádají setkání s voliči v Severní Karolíně. Ve středu v tomto státě ve prospěch Clintonové agitoval i dosluhující americký prezident Barack Obama, v pátek pak do Severní Karolíny míří Trumpův kandidát na viceprezidenta Mike Pence.Trump dnes odpoledne a večer místního času (v noci na pátek SEČ) plánuje vystoupení ve městech Concord a Selma, Clintonová pak za doprovodu svého bývalého rivala z primárek Bernieho Sanderse ve městě Raleigh. Ještě před shromážděním v Raleigh se sama plánuje zastavit v Greenville. Šance Trumpa i Clintonové se v Severní Karolíně podle portálu RealClearPolitics, který zprůměroval různé průzkumy veřejného mínění, jeví jako vyrovnané. Clintonovou favorizují například ankety agentury Emerson či CBS News/YouGov, Trumpa naopak agentury Remington Research, SurveyUSA či společnost The Trafalgar Group.

Ve volebním modelu respektovaného serveru Five Thirty-Eight poprvé od konce září má Trump navrch na Floridě. Právě ta je brána jako jeden z nejdůležitějších států, který může rozhodnout celé volby.

