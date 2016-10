Kde je umění za půl miliardy dolarů z loupeže století? Ani na smrtelné posteli to nechce mafián říct

Je mu 80 let a podle všeho mu už nezbývá moc času. Robert Gentile, bostonský gangster a muž podezřelý z toho, že ví o největší krádeži umění v amerických dějinách, přesto zřejmě na smrtelné posteli nepromluví.



Gentile je v současnosti ve vazbě za to, že prodal nabitou zbraň usvědčenému vrahovi . Tenhle případ podle gansterova advokáta slouží úřadům jen k nátlaku, aby jeho klient promluvil o loupeži v bostonském Muzeu Isabelly Stewart Gardnerové z roku 1990.

Advokát Ryan McGuigan řekl agentuře Reuters, že Gentileho navštívil minulý týden ve vězení v Jižní Karolině. Stalo se tak poté, co ho federální úřady pověřily sdělit manželce a synovi, aby se připravili na možnost, že Gentile brzy zemře.



„Řekl jsem mu, že pokud byl někdy čas podělit se o informace, které ještě nikdy nikomu neřekl, tak že ten čas je nyní,“ popsal advokát návštěvu u Gentileho. McGuigan věří, že pokud by se jeho klient rozhodl mluvit o ukradeném umění, úřady by mu dovolily navštívit svou rodinu v Connectitu a rozloučit se.



„Gentile mi odpověděl: Jo, jenže nejsou žádné obrazy,“ líčil McGuigan. „Jeho příběh se za šest let, co ho zastupuji, nezměnil.“ Mluvčí federální prokuratury se odmítl k případu vyjádřit, další informace nemůže říct ani McGuigan, dokud bude jeho klient za mřížemi.

Art Heist Suspect Robert Gentile Wants Release From Prison Because Of Failing Health https://t.co/RYd4B6J5lT pic.twitter.com/pPKQxkwjgK