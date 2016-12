Kdo je muž, který skončil kvůli ROP ve vazbě? Stavěl i krajský pakt ODS a ČSSD

Stranické triko ODS nosil čtyřiačtyřicetiletý Ježek třináct let, občanské demokraty opustil v dubnu 2014. Bylo to krátce poté, co ODS vyklidila pozice v čele Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem i jinde. Na vrcholu sil však Ježek rozhodoval o podobě krajské vlády, jezdil na celostátní kongresy ODS a uzavíral obchody za miliony. „Vnímal jsem ho jako velmi schopného manažera,“ vzpomíná pro server Lidovky.cz předposlední předseda severočeské ODS Vladislav Raška. „Měl pověst podnikatele, který dotahuje věci do konce,“ dodal.

Mimořádný Ježkův politický vliv se symbolicky naplnil po krajských volbách 2008, tehdy za občanské demokraty vyjednával společnou vládu v Ústeckém kraji s ČSSD. Přestože nikam nekandidoval, nezastával žádnou volenou funkci a nebyl ani v nejužších orgánech krajské ODS. „Ve vyjednávacím týmu je Jiří Šulc, Daniel Ježek, Patrik Oulický a Alexandr Novák,“ hlásil tehdy teplický primátor Jaroslav Kubera.

Kuberou zmíněná jména byla pro Ježkovu politickou i byznysovou dráhu stěžejní, provázela ho část života. Exposlance, bývalého předsedu severočeské ODS a prvního hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce potkal Ježek v době, kdy na konci 90. let dosluhoval jako starosta Mostu. Se Šulcem stoupal i Ježek, v polovině minulé dekády už měl mostecký podnikatel v nepsané stranické hierarchii neoddiskutovatelnou pozici.

Šulc, ROP Severozápad a milionový nájem

Když Šulc v roce 2008 jako hejtman skončil, Ježkovi už „zbyli“ jen partneři v podnikání - Oulický s Novákem. Ale bylo to pevné spojení, spolu „koučovali“ ODS a čile obchodovali dalších několik let. Ačkoliv Šulc se z jeho života tak úplně nevytratil. Měl prsty v byznysu, jenž tuto trojici „proslavil“ patrně nejvíce. Řídící výbor ROP Severozápad pod vedením Šulce si jako své sídlo od roku 2011 přes dva roky pronajímal dům, jenž Ježkovi, Oulickému a Novákovi patřil. Podnikatelé inkasovali tučný nájem, úřad jim vyplácel 10,5 milionu korun ročně.



Že ROP Severozápad na čas zakotvil na jejich adrese, bylo symbolické. Právě tuto trojici ústecká soudkyně Kamila Elsnicová letos v únoru při jiné dílčí kauze v ROP Severozápad označila za hlavní postavy usměrňují tok dotací. „Byli styční důstojníci, kteří bohužel rozhodovali o tom, které projekty mají projít, a které ne,“ prohlásila.

Nebyly to však zdaleka jen eurodotace, co mostecko-chomutovsko-ústeckou kliku pojilo. Jejich firma EDS třeba získala řadu zakázek od Ředitelství silnic a dálnic, šlo o tendry za stovky milionů. V roce 2013 jim zase státní firma ČEPS musela vyplatit vyrovnání za to, že přes jejich pozemky na Lounsku povede elektrické vedení.

Každý jsme šli jiným směrem, říká Oulický

Podnikatelé přitom dotčené pozemky koupili o dva roky dříve. „Znali jsme se z ODS. Dali jsme se dohromady, uskutečnili jsme byznys a pak jsme to ukončili. Já šel jiným směrem a on taky,“ sdělil serveru Lidovky.cz Oulický s tím, že dnes už s Ježkem není v kontaktu více než rok.

Ježek se s Novákem pouštěli do kšeftů i bez Oulického, spolu postavili pod hlavičkou společnosti Real Estate třeba benzinku u Děčína. Oba spojil také solární byznys. Potkali se ve firmě Talwin, ta v malé obci Moldava na Teplicku vybudovala obří fotovoltaickou elektrárnu. Obě stavby měly společné to, že vyrostly načerno.

Do třetice se Ježek s Novákem pustili loni na jaře do hotelnictví, kdy získali dva hotely v Chomutově za 13 milionů. Stejné peníze přitom půjčili předchozímu majiteli na jejich koupi.

Od uplynulé středy ale Ježek na byznys příliš zřejmě nemyslí, protože ho soud poslal do vazby. V ní bude čekat, zda policie sesbírá dost důkazů na to, že on je jedním z hlavních architektů, podle nichž se vystavěl údajně zmanipulovaný systém dotací na severu Čech.