Kdo nemá Filipa, tak může být alespoň s ním. V komedii se představí Ondřej Ruml

Komedie vypráví příběh lidí, kteří jsou typickými karikovanými produkty londýnské viktoriánské společnosti a zároveň se této teatrální skupině plné pozérů vysmívají. Ze dvou bezstarostných mladíků se stávají zamilovaní muži svolní i ke svatbě a ze dvou cílevědomých pragmatických dívek romanticky žvatlající bytosti. Vše je komplikováno společenskými konvencemi, finančními poměry...a tím, že každá žena chce a musí milovat muže jménem Filip.

Inscenace Jak je důležité býti (s) Filipem.

Ryze britskou studii žen, mužů, vztahů a stereotypů, kterým dobrovolně a s úsměvem podléháme, nastudovala s Indigo Company režisérka Hana Marvanová. „Zásadní téma hry je povrchnost. Wilde tvořil a žil v dandyovské Anglii, která se vyznačovala snahou a potřebou dělat se krásnější a umět se prezentovat. Nebylo ani tolik důležité, co člověk umí, ale jak dokáže věci zformulovat, a jak u toho dokáže vypadat. V tom vidím pojítko s dnešní dobou. V naší inscenaci zachováváme ducha Anglie tak, jak je to potřeba, aby ten humor vůbec fungoval, ale posunuli jsme to směrem k hipsterství, které vlastně také znamená snahu nějak vypadat, nějak se vyčlenit, splňovat určitý ideál,“ říká mladá talentovaná režisérka k pojetí inscenace.



Jak je důležité býti (s) Filipem Autor: Oscar Wilde Překlad: tým překladatelů pod vedením Zuzany Šťastné Režie: Hana Marvanová Dramaturgie: Jakub Liška, Karolina Ondrová Výprava: Anna Chrtková Hudba: Robin Schenk Pohybová spolupráce: Ondřej Jiráček Hrají: Jack Worthing: Radek Zima Algernon Moncrieff: Ondřej Ruml/ Michael Vykus Gvendolína Fairfaxová: Lilian Sarah Fischerová Cecílie Cardewová: Jana Trojanová Augusta Bracknellová: Simona Vrbická Slečna Prismová: Stanislava Jachnická/ Dana Morávková Farář Chasuble: Miroslav Dvořák Lane: Viktor Zavadil Premiéra:18. 11. 2016 v Divadle pod Palmovkou