Kdo se bojí smrti? George R. R. Martin se upsal dalšímu seriálu

Americká televize HBO narazila se seriálem Hra o trůny na zlatou žílu. Napínavý fantasy příběh se během pěti let stal celosvětovým fenoménem a velmi dobrou obchodní značkou. HBO teď zkouší štěstí znovu - domluvila se s mladou spisovatelkou Nnedi Okaforovou na adaptaci jejího románu Who Fears Death (Kdo se bojí smrti). Jako zápasníka v těžké váze televize ke smlouvě přihodila George R. R. Martina, který bude producentem nového seriálu.

My novel WHO FEARS DEATH has been optioned by @HBO & is now in early development as a TV series with George RR Martin as executive producer. pic.twitter.com/POF7Dj2hWP