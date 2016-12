KDU-ČSL, ODS: Sněmovní jednota vydrží a veto Zemana by u ‚lex Babiš‘ asi zvrátila

Dolní komora přijala v září novelu hlasy 135 ze 183 přítomných poslanců, v listopadu potvrdila předlohu se senátními úpravami hlasy 125 ze 174 poslanců. Proti byli poslanci hnutí ANO a někteří nezařazení. Nyní novela čeká na posouzení prezidentem.



Bělobrádek předpokládá, že jednota ve Sněmovně v případě možného Zemanova veta vydrží, rovněž tak i potvrdil Fiala. „Jednota vypadá, že vydrží. Existuje vůle politických stran zabránit tomuto střetu zájmů,“ řekl Fiala.

Firmy ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše by se novelou nemohly už brzy ucházet o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky. Omezení by platila pro společnosti, v nichž členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl. Babiš vlastní skupinu Agrofert stoprocentně.

„Je důležité dát jasný signál, že není možné tolerovat to, aby ve vládě seděl člověk, který spolurozhoduje o tom, jak jeho firmy budou částečně moci prosperovat,“ řekl Bělobrádek. Podle Fialy norma vznikla proto, že se Babiš „chová jako majitel zeměkoule“. „Kdyby se choval jinak a choval se normálně, tak takový zákon tady ani nemusí být,“ podotkl Fiala, jenž ale taky zdůraznil, že předloha má obecnou platnost. „Takový je zákon je potřeba a to mě mrzí,“ dodal Fiala.

Až na nové členy vlády, ale taky na další funkcionáře včetně poslanců, senátorů nebo zastupitelů by dopadl jiný zákaz, a to provozovat některé média. Pod Agrofert spadá mediální dům Mafra, Babiš vlastní i rozhlasovou stanici Impuls a hudební televizi Óčko. S ohledem na poměrně široké vymezení funkcionářů se mluví o možné protiústavnosti.

Bělobrádek ani Fiala to nechtěli příliš hodnotit, zdůraznili, že by rozhodl Ústavní soud, pokud by k němu někdo podal podnět. Předseda ODS ale soudí, že hnutí ANO se snaží najít jakoukoli záminku pro to, aby novela neplatila. Podle Bělobrádka je otázkou, zda by existovala rovnost před zákonem, pokud by člen vlády média vlastnit nesměl a šéfové opozice ano.