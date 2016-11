Upozornil na to John Lloyd ve svém sloupku pro Reuters, který se věnuje především „anglosféře“, tedy zvláštním vztahům Británie a USA. Zajímavý se mi zdá tento citát z Lloyda: „Spojení s EU, ačkoli je silně podporováno britským establishmentem a vzdělanými lidmi, není hluboké. Má v sobě vrstvu historické nedůvěry a nesouladu. Severní Amerika byla ale do značné míry Británií stvořena. Miliony Britů a Irů emigrovaly do Severní Ameriky. Jazyk je zde společný a kultura hluboce propojená. Trump je sice v Británii nepopulární, ale USA představují pro Británii přístav v bouři. “ Lloyd chválí, že se britská ministerská předsedkyně postavila k Trumpovi – na rozdíl od ostatních evropských lídrů – vstřícněji, a dodává: „Trump nabízí největší show a je v zájmu Británie toho kousek získat.“



Trump včera představil své tři klíčové lidi . Tým zaměřený na nadcházející převzetí moci povede Michael Pence, viceprezident a de facto klasický představitel republikánského establishmentu. Taktéž ředitel kanceláře (chief of staff) Bílého domu Reince Priebus a dosud de facto šéf aparátu Republikánské strany (Republican National Comittee) je zkušeným reprezentantem téhož establishmentu. Příslovečné washingtonské kanály má čistit nový šéf poradců a dříve vedoucí kampaně Stephen Bannon – představitel „digitální pravice“, původně novinář s některými radikálními a xenofobními názory šířící také některé konspirativní teorie. Na vyšší funkci ovšem nedosáhl.

Clive Crook se na serveru Bloombergu ještě zamýšlí, co všechno bylo špatně. Za prvé byla Clintonová objektivně špatná kandidátka. A za druhé – i když si demokraté špatně vybrali, udělali hodně pro to, aby odradili značnou část svého elektorátu. Clintonová se měla snažit získat část Trumpovy podpory na svou stranu. Ve většině agend měl Trump nějaké zrnko pravdy, ale místo toho byl celkově odmítán jako rasista a fašista. A kdo ho podporuje, je stejný. Clintonová se chovala k Trumpovým voličům jako k zavrženíhodným či politováníhodným (zaslouží si porozumění a lítost za své mravní a intelektuální nedostatky).

Názor namyšlených elit se po volbách nezměnil: lidé jsou ještě stupidnější a bigotnější, než jsme si kdy mysleli. Crook dodává, že nelze popírat, že stupidity je kolem nás spoustu; jako nekompetentní se ovšem ukázaly především elity. Neuznaly ani kousek oprávněných stížností na systém.

Šéfredaktor Financial Times Lionel Barber sepsal několik očíslovaných poznámek motivovaných jeho týdenním pobytem v USA.

1. Kulturní a identitární protest probíhá najednou celým světem. Trump pochopil, že i střední třída cítí strach z migrace a přehnané politické korektnosti.

2. Antiglobalizační a protekcionistické nálady jsou také na vzestupu. I ve Francii a v Německu.

3. Srovnávání Reagana s Trumpem je přehnané. Reagan měl odsloužena dvě období jako guvernér Kalifornie a měl přece jen nějakou politickou filozofii. Byl politickým lídrem hnutí nízkých daní a malé vlády.

4. Trump rád mluví o umění dohody („art of the deal“). Jenže transakční zahraniční politika, která sází vše na osobní vztahy spíše než na aliance a dlouhodobé plánování, je ve světě zdrojem velkého znepokojení.

5. Demokratická strana je v mizerném stavu. Sanders poškodil Clintonovou více, než se předpokládá. Zreformuje se Demokratická strana, nebo si také najde svého populistu?

6. Neliberální demokracie do Ameriky nepřijde. Amerika není Rusko nebo Maďarsko. Trump může operovat pouze v mezích pojistek a rovnováh amerického systému.

7. Trump rozbil dvě politické dynastie (Clinton, Bush). Vládnutí bude složitější než kampaň. Mike Pence bude viditelnějším viceprezidentem než Dick Cheney. Trump zůstane vrchním showmanem. Otázka je, jestli dovede být také vrchním velitelem.

