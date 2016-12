Bankomaty nevydají nic. Když v miliardové Indii dojdou peníze

„On funguje?“ táže se překvapeně a s až neskrývaně dětinským nadšením asi pětatřicetiletý Ind v dobře padnoucím obleku a­ aktovkou uprostřed Nového Dillí. Uhlazené čtvrti plné vládních a­ diplomatických budov a luxusních hotelů, která se zdá být v porovnání s okolní Indií tak trochu paralelním vesmírem.

Na chvíli tak přitom dotyčný odhazuje onu masku vážnosti a­ důležitosti, s níž si vykračuje uprostřed areálu kongresového centra, zatímco kyne směrem k­bankomatu. Jednomu z těch, jehož rozsvícená obrazovka vzbuzuje naděje, že se z něj podaří vymámit alespoň malou hotovost.

Když záhy zjišťuje, že sice na rozdíl od mnohých jiných v indické metropoli funguje, ale peníze stejně nevydává, otáčí se bleskově na podpatku a s nepokrytě rozladěným výrazem zase pokračuje ve své cestě. Tentokrát měl smůlu, ale události posledních týdnů naučily jeho i další obyvatele indických měst zkoušet štěstí skoro pokaždé, když míjí některý z bankomatů. Tu a tam se zadaří. Zpravidla po ránu. Odpoledne už drtivá většina zeje prázdnotou.

„Tenhle ale nedoplňovali už asi týden,“ ukazuje k pohaslé obrazovce dalšího, sotva pár set metrů vzdáleného stroje zhruba stejně starý Dipad, jenž zametá ulice.



Nocování ve frontě na bankomat

Před bankomaty, o nichž se přitom spolehlivě ví, že fungují, a­ samotnými bankami se pak už od brzkých ranních hodin tvoří předlouhé fronty. Někteří lidé v­ nich rovnou i nocují. Hodiny strávené přešlapováním tvrdě zkouší jejich trpělivost, na výběr ale nemají. Indie a jejích 1,3 miliardy obyvatel se totiž zkraje listopadu ocitly v situaci, kdy valná většina všech bankovek v oběhu nečekaně pozbyla platnosti.

V noci na 8. listopadu oznámil premiér Nárendra Módí nenadálou demonetizaci. Bankovky s ­nejvyšší nominální hodnotou, tedy 1000 a 500 rupií, v přepočtu okolo 400 a 200 korun, ještě té noci bez prodlení přestaly platit. Premiér Módí reformu zdůvodnil bojem proti korupci a šedé ekonomice i potíráním financování terorismu, z čehož viní Indie především svého souseda a největšího rivala, s­nímž svedla v minulosti už čtyři války – Pákistán.

„Vidíte? To je přesně to, o co jde našemu premiérovi,“ ukazuje se zápalem na svém mobilu jeden z příspěvků Módího na sociálních sítích asi šedesátiletá Neesha. Je to obrázek dvou spojených akvárií – v prvním z nich spolu plavou malé i velké ryby a pomalu z něj utíká voda. Úzkým otvorem do vedlejšího akvária ovšem proplavou za záchranou jen ty nejmenší rybky, zatímco velké se po chvíli ocitnou na suchu. „Tak to bude i­ se vší tou korupcí,“ nepochybuje dáma, která pracuje kousek od Dillí jako lékařka. V těch největších bankovkách podle ní roky protékaly miliardy černých nebo nezdaněných peněz.

Hotovost hraje hlavní roli

Ačkoliv se Indie po ekonomické stránce prudce rozvíjí – dokonce tak rychle, že předehnala už i ­Čínu –, hraje hotovost stále prim v 98 procentech všech tamních transakcí. Od potravin a drobností až po nákupy nemovitostí. Bezkontaktní a snadno vystopovatelné platby se v zemi dostávají do širší praxe teprve nyní s nedostatkem hotovosti.

I když se brzy dostaly do oběhu nové bankovky o hodnotě 500 ­a ­2000 rupií, čtveřice tiskáren cenin zdaleka nestačí pokrýt potřebu lidnaté země. Zrušené nominální hodnoty představovaly přes čtyři pětiny všech bankovek v oběhu. Řečí čísel tak také ze dne na den přestaly platit bankovky v­ hodnotě 207 miliard dolarů.

Zatímco ve městech jejich obyvatelé po hodinách strávených ve frontách občas s výběrem uspějí, nejhůře dolehl nedostatek hotovosti na lidi z venkova. Mimo města, kde stále žijí asi dvě třetiny Indů, proto mnohde řeší věc návratem ke směnnému obchodu.

Bohatí zkouší využít služebnictva

V reakci na akutní nedostatek hotovosti zavedla vláda striktní denní limity na výběry z bankomatů a dovolila do konce roku placení starými bankovkami v nemocnicích nebo na čerpacích stanicích. Zprvu také avizovala, že umožní lidem si do konce prosince omezeně směnit staré bankovky za nové. Kvůli podvodům od toho ale velmi záhy upustila a dnes mohou Indové už jen složit peníze na svůj bankovní účet. Všechny podezřelé transakce přitom banky hlásí úřadům.

Jak se totiž ukázalo, nejeden z majetných Indů s pokoutně nabytým majetkem se pokoušel své jmění legalizovat vklady na nově vytvořené účty svého služebnictva. Premiér Módí proto na personál, který pochází většinou z velmi chudých nebo nevzdělaných poměrů, silně apeloval, aby na tuto hru nepřistupoval. Ministerský předseda, jehož před dvěma lety vynesly na nejmocnější post v zemi naděje voličů v ekonomický rozvoj země, vymýcení chudoby a korupce, vyzval, ať si lidé peníze svých pánů, kteří na ně nemají žádné právní páky, nechají.

„Říkám vám, pokud jste si takto vložili peníze na svůj účet, nevracejte je. Nechte si je. A pokud za vámi přijdou znovu a budou vám vyhrožovat, napište Módímu,“ apeloval premiér k národu, jehož sympatie si získal už jen tím, že ačkoliv je v zemi politika záležitostí bohatých elit a vlivných dynastií, sám pochází z chudých poměrů. Jako malý chlapec pomáhal otci s prodejem čaje na nádraží.

Premiér z lidu

Dnes 66letý politik, kterého vídá svět výhradně v tradičním pánském obleku – šervaní – se v roce 2014 zapsal do dějin země, když jeho Lidová strana Indie zasadila drtivou porážku do té doby vládnoucímu Indickému národnímu kongresu: straně spojené s dvojicí nejvlivnějších politických rodin – Gándhí a Nehrú –, které vládly zemi dlouhých 60 z celkem 69 let od zisku nezávislosti na britské koruně. Je proto tak trochu paradoxem, že jako někdo, kdo se vůči současným příslušníkům těchto dynastií tolik vymezoval, je dnes Módí připodobňován právě k nejznámějšímu nositeli jména Gándhí – Mahátmovi Gándhímu, ikonické postavě nenásilného boje Indie za nezávislost.



Novodobému vůdci jihoasijské země přitom takové příměry zřejmě lichotí – ne náhodou shlíží na Indy v ulicích z billboardů z dvojportrétu právě po boku Gándhího. Módí se však netají mnohem většími ambicemi, než je vymýcení korupce a klientelismu. Zvlášť ve světle sílící rivality v boji o post asijského lídra s Čínou se aktivně snaží dostat Indii na globální výsluní a získat pro ni i post stálého člena Rady bezpečnosti OSN.

Aktuální problémy spojené se zrušením platnosti největších bankovek by ale jeho veřejný obraz mohly notně pošramotit.

Od začátku listopadu vláda již asi 60krát různě měnila pravidla pro směnu peněz a výběry.

Stále se přitom dušuje, že většinu potíží vyřeší do konce roku. Ten se však blíží a splnění slibu se zdá stále méně reálné. I když tedy dnes Módího demonetizaci veřejnost většinově podporuje, její trpělivost nebude mít věčného trvání.