Kelly potvrdil nabídku na post ministra vnitřní bezpečnosti USA

Kelly při návštěvě Austrálie řekl Fox News, že byl požádán o převzetí této prestižní ministerské funkce a že by jmenování do čela úřadu, který vznikl po atentátech 11. září 2001 s cílem chránit americké území, považoval za velkou čest, uvedla agentura Reuters. Jedná se o třetího generála ve výslužbě, který by měl sloužit v nové americké vládě.

V případě potvrzení jeho nominace Senátem by 66letý Kelly vedl úřad, který má podle Reuters zajišťovat hranice, zvlášť s Mexikem, proti nelegálním přistěhovalcům, ochraňovat prezidenta, koordinovat zpravodajské a protiteroristické služby a řešit i přírodní katastrofy. Vládní republikáni mají v Senátu většinu.

Nově zvolený americký prezident Trump hodlá také brzy zveřejnit s napětím očekávané jméno budoucího ministra zahraničí USA. V úvahu podle médií připadá hlavně bývalý prezidentský kandidát za republikány Mitt Romney. pek