Klan Le Penových. Je neteř Marion skrytou zbraní nebo slabinou prezidentské kandidátky?

Když jí bylo 22 let, stala se v roce 2012 nejmladší volenou zástupkyní ve francouzském Národním shromáždění. Od té doby uplynulo už pět let a Marion Maréchal-Le Penová je vycházející hvězdou francouzské krajní pravice reprezentované politickou stranou Národní fronta. Obdiv sbírá po celém světě, naposledy se na její adresu pochvalně vyjádřil například poradce prezidenta USA Donalda Trumpa Stephen Bannon.

Tam, kde se snažila v posledních letech Marine Le Penová ustoupit, aby byla přijatelnější pro větší skupinu voličů, její neteř zastává pravý opak a mnohdy jde i dále. V problematice jako jsou potraty, sňatky gayů či tvrzení, že islám může být kompatibilní s francouzskými hodnotami, se ženy z klanu Le Penových neshodnou.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





„Marion je paradoxním charakterem. Ukazuje se jako moderní, přátelská a milá žena, její vize jsou mnohem konzervativnější a agresivnější než zastává její teta Marine. Stojí například i proti právům žen. Měla by být budoucností Francie, ale v ekonomické, právní a morální problematice je spíše návratem do osmdesátých let,“ popsala její osobnost britskému listu The Guardian Cécile Alduyová, autorka dlouhodobého výzkumu o Marine Le Penové.

Přilákala mladé, ale odrazuje umírněné

Hlavním motivem, na kterém staví svoji politickou kariéru, je pro Maréchal-Le Penovou tzv. „Velká výměna“, kdy „bílé“ Francouze vytlačují postupně imigranti. To je proces, který má za cíl nejmladší Le Penová zvrátit, ačkoliv její teta při něm odbočila, aby byla volitelná pro co největší počet lidí.

K návratu k tradičním hodnotám tíhne i množství příznivců strany FN. V předvolební kampani se množily hlasy nespokojených stoupenců, kteří považují přístup prezidentské kandidátky v době islámského terorismu a imigrace za příliš liberální.

Podle francouzských médií to nakonec byla mnohdy osoba neteře prezidentské kandidátky, která voliče přesvědčila, aby zůstali věrní Marine Le Penové. Není divu, že ve volebním obvodě poslankyně Maréchal-Le Penové dostala kandidátka na prezidentku téměř 40 procent hlasů, a FN boduje u mladých voličů.

Aby získala i hlasy umírněných voličů, hned v pondělí se Le Penová zřekla svého předsednického křesla v FN. Chce se tím oprostit od radikální rétoriky jejího tvrdého křídla, v jejímž čele stojí právě její neteř. Důkazem toho je, že se prezidentské kandidátka v kampani, která vstupuje do posledních horkých dní vrcholících televizní debatou mezi favorizovaným Emmanuelem Macronem a Marine Le Penovou příští středu, na svou neteř tolik nespoléhá.

Skrytý boj o vedení krajní pravice

Upozadění Maréchal-Le Penové může vycházet i z osobních rozporů, které se projevily na konci minulého roku. S místopředsedou FN a europoslancem Florianem Philippotem, hlavním strůjcem strategie prezidentské kampaně se totiž neshodne na problematice potratů a katolických hodnot.

Neshody trvají od roku 2014, kdy na stranickém sjezdu členové hlasovali, jestli se vydat cestou Philippotovy nebo Maréchal-Le Penové vize. Mladá Le Penová mezi straníky drtivě zvítězila, ale předsedkyně Marine si zvolila radši Philippotovy představy. To mělo podle serveru Politico její neteř rozčílit a prohloubit averzi vůči otevřenému homosexuálovi Philippotovi.

VIDEO: Historický výsledek, raduje se Le Penová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před měsícem Marine Le Penová v interview svou neteř označila za příliš upjatou a nemá pro ni mít místo ve svém případném kabinetu kvůli nedostatku zkušeností. „Asi tedy jsem tvrdá a upjatá. Ale to mám být vlídná a ohebná?“ ptala se podle serveru Politico v reakci na to Maréchal-Le Penová s narážkou na „měkčí“ postoje své tety. Následně rozepři mírnila s tím, že jí prezidentská kandidátka telefonicky vysvětlila, že je pod velkým tlakem a chtěla komentáři setřást nařčení z možného nepotismu.

Přesto nelze setřást fakt, že Maréchal-Le Penová bude mít velký vliv na budoucnost strany. Je tváří jejího přerodu a má zásluhy na čím dál větším počtu mladých příznivců i omlazení politických kandidátů. Není proto zřejmé, jestli je radikální neteř spíše výhodou nebo zátěží pro šance Le Penové v druhém kole prezidentské volby za deset dní.

Pokud však kandidátka FN prohraje, je možné očekávat, že její neteř bude stát v čele snah o přerod strany zpět k dědečkově odkazu a více napravo. Už teď se Maréchal-Le Penová chystá být hlavní tváří červnových parlamentních voleb a chce stanout v čele poslaneckého klubu FN. Na stranickém kongresu, který Národní frontu čeká za rok, může následně dojít k vyhrocenému příbuzenskému souboji, osobnímu i politickému.