Plněné bramborové knedlíky se zelím a cibulkou

(na 30-35 knedlíků)



700 g uzené krkovice



1 střední cibule



30 g sádla / slunečnicový olej



1 kg vařených brambor (ideálně varný typ A)



320 – 340 g hrubé mouky



3 vejce vel. L



1 lžíce bramborového škrobu



1 lžička soli



Na zelí:

500g kysaného zelí



máslová jíška (postup níže)



1 malá cibule



sádlo / slunečnicový olej



cukr



sůl



Na cibuli:

2 velké cibule



sádlo / slunečnicový olej



Připravte si uzenou krkovici. Já osobně mám ráda, když je uzené uvnitř knedlíků namleté. Používám na to mlýnek na maso FGA, který mám k robotu KitchenAid. Samozřejmě si můžete maso také nakrájet na malé kostičky. Knedlíky se pak ovšem trochu hůře balí. Cibulku nakrájejte na jemno, na pánvi si rozpalte sádlo nebo olej, a osmahněte cibulku dokud se „nerozvoní“. Poté přidejte mleté nebo nakrájené maso a osmahněte, dokud nebude cibulka zlatavá. Stáhněte z ohně a nechte zchladnout.



Předem uvařené brambory oloupejte a pomocí kuchyňského robotu KitchenAid s použitím krouhacího nástavce nastrouhejte na jemno (jemný krouhací buben ze sady MVSC). Nastrouhané brambory vsypte do mísy kuchyňského robotu, posypejte moukou, doprostřed vyklepněte vejce, přidejte sůl a škrob, a pomocí hnětacího háku zpracujte v těsto. To pak rozdělte na 4 části a každou z nich vyválejte na plát o tloušťce 5 mm, ze kterého následně vykrajujte cca 10 cm kolečka. Do každého kolečka zabalte asi 1 lžíci připraveného uzeného.

Samozřejmě čím více uzeného, tím lepší výsledek, ale není třeba to přehánět. Ve velkém hrnci přiveďte k varu vodu, osolte 2 lžičkami soli a vložte připravené knedlíky. Vařte cca 10 – 12 minut. První knedlík vyzkoušejte tak, že jej rozkrojíte. Pokud bude struktura knedlíku stejná jak zvenku, tak zevnitř, je knedlík vařený. Pokud bude uvnitř ještě mazlavý, chce to ještě pár minut nechat vařit. Knedlíky vařte po částech tak, aby se vešly vedle sebe a moc se nemačkaly.

Zelí

Nejdříve si připravte jíšku. Pravidlo je jednoduché: 1 lžíce másla (30 g) a 1 lžíce hladké mouky. V rendlíku rozehřejte máslo, přidejte mouku a smažte na středním plamenu, dokud nebude krásně vonět. Trvá to asi 2 minuty. Jíška by měla zůstat světlá. Poté ji přelijte do misky a nechejte vychladnout.

Cibulku nakrájejte na jemno. Na sádle nebo oleji ji osmažte, dokud se nerozvoní. Ze zelí vylijte šťávu do hrníčku a vysypte jej do rendlíku s cibulí. Podlijte vodou pouze do 2/3, osolte a nechejte dusit pod pokličkou. Bude to trvat asi 15 – 20 minut, než zelí změkne. Poté přidejte vychladlou jíšku (cca 1⁄2 či podle potřeby, zelí by mělo být zahuštěné tak akorát :-)) a přilijte také tekutinu ze zelí – pokud tedy není příliš kyselá a je chutná. Nechejte provařit ještě 15 minut. Nakonec zelí podle chuti oslaďte a osolte. Já ho dělám hodně nasládlé a trošku hustší.

Cibule

Cibuli rozkrojte na dvě poloviny a nakrájejte na stejně velké proužky. Sádlo nebo olej rozehřejte na vyšším plamenu a vyzkoušejte teplotu kouskem cibule (nebo změřte teploměrem, olej by měl mít kolem 180 stupňů). Cibuli osmažte dozlatova a děrovanou naběračku přesuňte na papírovou utěrku. Knedlíky servírujte na lůžku ze zelí a posypejte je cibulkou.

Brambory je ideální uvařit den předem. Měly by být zcela vychladlé, těsto se tak lépe zpracovává a drží při sobě. Škrob je lepší přidat, aby těsto drželo lépe při sobě. Pokud však máte k dispozici varný typ brambor A, je možné jej zcela vynechat.

Recept pro KitchenAid.cz vytvořila Ivana Jindřichová z blogu Cat & Cook.