Klaun Pennywise diváky táhne. To se stalo nejúspěšnějším hororem v historii

Film To podle předlohy spisovatele Stephena Kinga je zatím nejvýdělečnějším hororem všech dob. Hned o prvním víkendu vydělal v domácích kinech přes 100 milionů dolarů a nechal za sebou do té doby kralující snímek Paranormal Activity 3 (2011).

Snímek režiséra Andyho Muschiettiho vydělává velké peníze. Údaje hovoří o odhadovaném výdělku 117 milionů dolarů v amerických kinech. K tomu musíme ještě připočíst zámořský výdělek 62 milionů. Celková částka se tak po prvním víkendu zastavila na 179 milionech.

Paranormal Activity 3, do té doby nejvýdělečnější horor o prvním víkendu, vydělal za stejnou dobu v amerických kinech „jen“ 52,6 milionů dolarů (plus 26 milionů v zahraničí). To je cifra ani ne poloviční.

To ale není jediný z rekordů, které si snímek odnesl - první trailer na To byl nejsledovanějším trailerem na hororový film všech dob. Za prvních 24 hodin ho dokonce vidělo 196 milionů diváků, což je úplně nejvíc ve historii a to v rámci všech filmových žánrů.

Všechno naznačuje tomu, že To je a nadále bude ohromným úspěchem. To je dobrá zpráva speciálně pro Muschiettiho, který je stále hollywoodským nováčkem. Film To ukončil srpnovou filmovou krizi a nízkou návštěvnost kin. Zároveň po zpackané Temné věži dokazuje, že ještě není potřeba Kingovské adaptace odepisovat. Je už teď jasné, že pokračování, které přijde do kin v roce 2019, bude minimálně stejně očekávané, jako byla před vydáním nyní úspěšná jednička.