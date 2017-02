Je čas vrátit lidem jejich zemi, říká si Klaus mladší o kandidaturu

„Má poměrně jasný tah na branku. Vzhledem k tomu, že to je dlouholetý expert ODS na školství, tak si ho na kandidátce dokážu představit. Jeho nominace z Prahy 6 byla poměrně jednoznačná, takže uvidíme,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf pražské ODS Filip Humplík. Jméno Klaus zase jednou hýbe ODS. Naposledy přitáhlo pozornost minulý týden ve středu, kdy si někdejší dlouholetý ředitel elitního gymnázia PORG suverénně došel pro nominaci do voleb na zmíněném oblastním sněmu. Ruku pro zvedlo 57 ze 58 delegátů.

Boj Klause mladšího o místo na kandidátce tím teprve začal, byť ho odstartoval impozantně. A v podobném stylu hodlá pokračovat i nadále. O podobě kandidátky definitivně rozhodne regionální sněm pražské ODS, jenž proběhne 27. února. Předtím se postupně sejde zbývajících 14 oblastních organizací, aby vyslali do klání své favority. Klaus mladší přitom nechce ponechat nic náhodě, podle informací serveru Lidovky.cz si hodlá osobně říct o podporu na každé pražské oblasti.

Právě osobní angažmá může být důležitý faktor, který Klause mladšího na kandidátku vynese. Jen málokdo z jeho potenciálních soupeřů totiž bere stranické primárky tak vážně jako on. Na zmíněném sněmu občanských demokratů z Prahy 6 byl podle informací serveru Lidovky.cz jediným z nejvýraznějších potenciálních kandidátů pražské ODS do Sněmovny, kteří se delegátům přišli ukázat. Poslankyně Jana Černochová, předseda Humplík či exprimátor Bohuslav Svoboda si čas neudělali.

Tradice, rodina, vlast, soukromé vlastnictví a morálka, vábí spolustraníky Klaus

Primárkovou kampaň Klause mladšího má podpořit leták, kde v kostce formuluje své hlavní vize. „Chci vrátit tuhle zemi lidem, kteří pracují a platí daně. Základními hodnotami musí být tradice, rodina, vlast, soukromé vlastnictví a morálka,“ uvádí Klaus na letáku s úderným názvem Je čas vrátit lidem jejich zemi, jejž má server Lidovky.cz. Do ruky by se měl dostat každému, kdo o podobě kandidátky bude rozhodovat.

„Co budu říkat a rozdávat delegátům sněmů - jim nebudu vzkazovat dopředu přes noviny,“ řekl zdrženlivě serveru Lidovky.cz Klaus mladší ke své strategii. Jakkoliv primárky bere navýsost vážně, o místo na kandidátce velmi stojí a podle informací serveru Lidovky.cz míří mezi první trojici, mediálně se drží zkrátka. Před veřejností se staví do role řadového uchazeče o hlasy voličů.

„Vzhledem k tomu, že jsem pouze kandidát v primárkách, jako desítky dalších, u čtvrté nejsilnější politické strany - připadá mi mediální zájem jako naprostý overkill (přehnaný, pozn. aut.),“ řekl serveru Lidovky.cz Klaus mladší. Zájem veřejnosti je přitom na místě, v současnosti totiž platí za nejvýraznějšího člena pražské ODS. Jeho pravidelné komentáře na serveru Novinky čte zhruba 200 tisíc lidí týdně a na sociální síti Facebook ho sleduje 52 tisíc lidí. U veřejnosti rezonují především jeho jasně formulované názory, kdy věci dokáže pojmenovat bez okolků.

Černochová jako lídr, Klaus mladší na třetím místě

„Některé jeho názory jsou radikálnější střihu,“ připouští předseda Humplík. V souvislosti s nedávnou masivní kritikou dětské básně Jiřího Žáčka K čemu jsou holky na světě kvůli údajné stereotypnosti se například zostra pustil do politické korektnosti, označil ji za diktaturu dobra. „Politická korektnost, nové ideologie, neomarxismus – to není hra se slovy. Že jenom černochovi nemůžete říkat černoch a mrtvole třeba budete muset říkat „člověk s pozměněným metabolismem,“ napsal Klaus. Vyslovil se také proti nošení hidžábu ve škole.

Právě konzervativní rétorikou „lehce nacionálního střihu“ chce získat nejen definitivní nominaci, ale i hlasy voličů. Jakkoliv se o uspořádání pozic na kandidátce teprve rozhodne, v kuloárech ODS panuje o jednotlivých postech jasná představa. Jedničkou by měla být podle informací serveru Lidovky.cz poslankyně Jana Černochová, dvojkou předseda Humplík, trojkou právě Václav Klaus mladší (nebo se s Humplíkem prohodí), dále má následovat exprimátor Prahy Bohuslav Svoboda, pražská zastupitelka Jaroslava Janderová a první šestku podle všeho uzavře poslanecký nestor Marek Benda.

Předseda Humplík se do diskusí o pozici Klause mladšího a dalších jmenovaných spolustraníků nechtěl pouštět, jen připustil náklonnost k Jane Černochové coby lídryni. „Pokud se toho Jana bude chtít ujmout, tak to jasně podpořím,“ podotkl. S Černochovou by přitom někdejší ředitel gymnázia PORG na čele volebního pelotonu občanských demokratů tvořil úderný tandem, oba spojuje právě důraz na národní identitu, české občany a obranu národních zájmů.

Klaus může přitáhnout voliče Úsvitu, míní politolog

Čím se živí Václav Klaus mladší V letech 1998 až 2014 byl ředitelem gymnázia PORG, z něhož se mu podařilo vybudovat elitní ústav. V lednu 2014 však po neshodách o dalším směřování školy s šéfem správní rady školy, bývalým ředitelem ČEZ Martinem Romanem, odešel. Krátce poté Václav Klaus mladší avizoval, že bude pracovat pro nejmenovanou britskou firmu, která chce ve střední Evropě kupovat a rozvíjet soukromé střední školy.

Podle informací Lidovky.cz má poslední dobou příjem z přednášek, na které si ho zvou soukromé školy, byznysové skupiny či například organizace spjaté s hospodářskou komoru. Vzhledem ke své kvalifikaci přednáší primárně o problematice školství.

Podle neoficiálních informací po svém odchodu s PORG uzavřel Klaus. ml. několikaletou konkurenční doložku, která mu zapovídá působit v českém školství na výkonných pozicích. „Otázky na mé soukromí a uzavírané smlouvy, nehodlám tyto informace prezentovat veřejnosti prostřednictvím LN,“ sdělil k tomu Klaus.

Zpátky se zatím, alespoň veřejně, drží od primárkového klání pražské ODS předseda strany Petr Fiala, cestu Klause mladšího na kandidátku ani jeho případné přednosti jako potenciálního lapače hlasů nechtěl rozebírat. „Jsme demokratická strana a o sestavení kandidátek v jednotlivých regionech rozhodují členové a příslušné stranické orgány, závěrečné schvalování bude věcí výkonné rady. Bylo by ode mne neseriózní v průběhu primárek veřejně komentovat jednotlivá jména,“ uvedl pro server Lidovky.cz.

Je otázka, na kolik procent by mohla pražská ODS s Klausem v týmu dosáhnout. V posledních volbách to bylo 12 procent. Podle oslovených politologů ODS díky Klausově rétorice může oslovit voliče, kteří v minulosti o občanské demokraty nezavadili. „Skupiny, které zajímá národní zájem ve smyslu nacionálního konzervatismu, určitě přilákat může,“ sdělil serveru Lidovky.cz politolog Kamil Švec. „Mohl by takto zapůsobit na voliče Úsvitu nebo podobné skupiny,“ dodal.

Právě tento rozměr Klausovy politiky by pak mohl představovat důležitý motiv proto, kam se bude ODS po volbách ubírat a o jakou část obyvatel se chce opírat. Pokud by chtěl v budoucnu vystoupat až do nejvyšších pater strany, o čemž se spekuluje (on sám tuto otázku do voleb považuje za irelevantní), ODS by zněla protievropským a lehce nacionálním hlasem. A je otázkou, zda taková chce ODS být. „Strana by se tím posunula někam jinam a nemyslím, že to je ideální způsob, jak ji pozvednout,“ míní politolog Švec.