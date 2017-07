KLDR by s novou raketou mohla patrně trefit Aljašku. Jak zareaguje Trump?

Při testech balistických střel je typické mířit do výšky. Nejnovější raketa KLDR tak zatím přistála pouze v hlubinách Japonského moře, ale kdyby stejnou vzdálenost urazila do dálky, podle střízlivějších odhadů by měla šanci na běžné dráze uletět až 4500 kilometrů - což ale není dost na to, aby zasáhla americkou pevninu, jak na svém webu informovala i BBC. Odhady se ale liší.

David Wright, fyzik amerického Svazu znepokojených vědců, spočítal, i s vyšším odhadem výšky doletu rakety, že by urazila 6700 kilometrů. Střela letěla 39 minut a podle severokorejské televize přesně zasáhla svůj určený cíl.



Raketa Hwasong-14 výrazně překonala všechny předchozí střely, které se KLDR podařilo v minulosti otestovat. Předtím nejúspěšnější test dosáhl na 3000 kilometrů. Při použití štědřejších odhadů by se ale nyní do Kimova hledáčku dostala americká Aljaška, která je od KLDR vzdálená zhruba 5700 kilometrů.

Není ovšem jasné, že KLDR disponuje technickým vybavením, díky kterému by raketa nejen urazila potřebnou vzdálenost, ale také měla schopnost ochránit své hlavice, když dlouho putuje mimo atmosféru a vrací se na zem.

„Nebezpečný vývoj“

Politika Spojených států vůči KLDR se s raketou dostává do neprobádaného teritoria. Kim sice dlouho vyhrožoval, že má rakety, které dosáhnou „kamkoli na světě“, ale nebyly pro to žádné důkazy. Teď jsou USA teoreticky v přímém ohrožení ze strany nevyzpytatelného diktátora, což vytváří tlak na amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Je to velký práh a težkou otázkou je, jestli si Donald Trump bude připadat, že nemá šanci úniku a nemá jiné možnosti než válku,“ řekl televizní stanici CNN Adam Mount, analytik z Centra pro americký pokrok. „To, s čím se ve Washingtonu budeme muset vyrovnat, je to, že žádná z našich vyjednávacích taktik a pák už neznamenají to so dříve.“

Testování mezikontinentální rakety bylo považováno za čáru, přes kterou by KLDR neměla překročit.

„Je to selhání, které jde dál, než jedna americká vláda. Mezinárodní střela přinesla nebezpečí Severní Koreje na naše území, a to je nebezpečný vývoj, který bude rozhodovat v tom, jak budou Spojené státy reagovat,“ řekl Euan Graham, ředitel bezpečnostního programu z Lowyho institutu v Sydney.

Donald Trump zatím reagoval pouze na Twitteru. Tam pozornost stáčel na Jižní Koreu a Japonsko, divil se, že to „ještě vydrží“. Naznačil i možnost čínského zásahu.