Generál Klemeš byl vytrvalý a oddaný kamarádům, vzpomíná mluvčí legionářské obce

PRAHA V pondělí zemřel ve věku 95 let poslední žijící český výsadkář, který během druhé světové války seskočil na území protektorátu, generálporučík Jaroslav Klemeš. Jak na něj vzpomíná mluvčí Československé obce legionářské Miloš Borovička?

První, co se mi v souvislosti s bratrem Klemešem vybaví, je naše setkání na oslavách 65. výročí založení výsadkového vojska v Chrudimi před pěti lety. Měli jsme zde výstavku operačního materiálu druhoválečných parašutistů a on přesně vzpomínal, co se jak používalo a jak se mu utrhl pytel s materiálem, se kterým vyskakoval do protektorátu.



Když si vzal do ruky pistoli Colt 1903, hbitě ji natáhl a jednou rukou ji držel před tělem. „Bang, bang, dvě rány a míříš celým tělem,“ vysvětloval nadrilovanou pudovou střelbu a dodal k tomu historku z nasazení z protektorátu. Colt 1903 nedal nikdy z ruky, ale měl ještě záložní v ráži 6.35, říkal mu Bejbina (podle soupisu materiálu by to měl být Colt 1908).

Když organizovali shozy zbraní, jeden z domácích spolupracovníků ho požádal, zda by mu pistoli nepůjčil. Trochu se zdráhal, ale dal mu právě „Bejbinu“. Když se mu vrátila, strčil ji do kapsy. Byl zvyklý, že není nabitá, a tak si s ní tak hrál, až najednou z ničeho nic vystřelila a on si prostřelil kalhoty a kulka se zaryla do podlahy. Spolupracovníci se polekali, on nejdřív taky, ale pak se smál, ta kulka mu prostě nebyla určena.

Druhou věcí, na kterou musím vzpomenout, je jeho vřelý vztah k ženám a dívkám. Když mezi námi byly holky v uniformách nebo dobových šatech, trochu jinak mu zářily oči a měřil si je lišáckým pohledem. Vždy se směji, když si vzpomenu, jak každá roztála, když jí ten šarmantní stařík chválil krásné oči. My věděli, že on má rád „velké oči“ dam, a co přesně to znamená.

Poslední, co musím zmínit, je jeho vytrvalost a oddanost kamarádům. Ačkoliv poslední léta mu zdraví nepřálo tak, jak bychom všichni chtěli, neúnavně jezdil na mnohá setkání a pietní akce. Se skromností sobě vlastní vždycky říkal, že bylo větších hrdinů, než on sám, ale je prostě poslední a musí připomínat padlé a perzekvované kamarády a spolubojovníky, kteří se našich dnů nedožili. Stálo ho to hodně sil, ale pokud to jen trochu šlo, chtěl být „mezi svými“.