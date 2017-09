KLESLA: Kdo by se robota bál. Bránit zneužití techniky musejí hlavně její tvůrci

PRAHA Byla to taková nenápadná zprávička, že se na jednom americkém letišti zastavil provoz kvůli poruše IT systému. Jenže jak se záhy ukázalo, on se ten systém úplně sám rozhodl, že letadla nikam nepoletí. Spoustě lidí to připomnělo příběh i u nás legendární série filmů Terminátor, kde se k vědomí probudí počítač Skynet, málem vyhubí lidstvo a na jeho zbytky pošle roboty zabijáky s tváří svalovce Arnolda Schwarzeneggera.

Před podobným nebezpečím varoval už Karel Čapek ve slavné hře R. U. R., pro kterou ostatně vzniklo i samo slovo robot. Zneužívání umělé inteligence armádami ve válkách či diktátory proti opozici pak nedávno varovalo 116 signatářů otevřeného dopisu v čele s Elonem Muskem.

Nebezpečí samořídicích válečných strojů, letadel či dronů už rozhodně nepatří do sci-fi filmů. Zcela reálně se dnes uvažuje o jejich mezinárodním zákazu, jako je tomu u chemických zbraní nebo nášlapných min. Představa, že počítač sám rozhodne, koho z výšky rozstřílí z kulometu nebo na něj hodí raketu, je prostě děsivá.

Jenže skutečného problému se účelově chytá i řada lidí s vlastními byznysovými zájmy. Muska třeba pro malování čerta na zeď kritizuje Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku. Poslouchat bychom proto měli hlavně skutečné experty, vědce a výzkumníky. Například Andrew Ng, průkopník umělé inteligence, je skeptický k její plošné regulaci, protože opravdu chytrý program dnes může vzniknout doslova v kdejaké garáži.

Otec internetu Tim Berners-Lee se pak obává spíš toho, že místo abychom my programovali roboty, budou programovat oni nás. Pokud si to ale uvědomují hlavně jejich tvůrci, máme snad ještě šanci. Nakonec i Karel Čapek nechal ve své hře aspoň trošku naděje.