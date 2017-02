KLESLA: Koule na noze. ČSSD si dělá z voličů legraci přímo digitální

A tak zatímco premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ve čtvrtek ve Škodě Auto maloval krásnou budoucnost digitální mobility, jeho voliči naráží dnes a denně v té samé oblasti na tvrdou realitu, kterou jim chystá jeho vlastní ministr a stranický kolega Jan Mládek (ČSSD).



Průměrný občan a volič musí nutně dospět k závěru, že si z něj sociální demokraté jednoduše dělají legraci. Na jedné straně premiér slibuje rozvoj mobility budoucnosti, na té druhé chce ministr Mládek zabetonovat jedny z nejvyšších cen internetu v mobilu a směšně nízké limity dat a přikovat nás k dosahu sítí wifi. Vláda nám také ve středu schválila jakousi Alianci pro Společnost 4.0 a koordinátor pro digitální agendu a Sobotkův blízký spolupracovník Tomáš Prouza (ČSSD) se pochlubil na oficiálním webu, že „jejím hlavním úkolem bude zajistit koordinaci agend spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí“.

Ministr Mládek přitom už několik let úspěšně brzdí 14 miliard dotací z evropských fondů na opravdu rychlé sítě, na čemž se velkou mírou podílelo i přetahování s ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD). Zdalipak premiér ve čtvrtek kapitánům autoprůmyslu vysvětlil, proč zkoordinoval vlastní podřízené tak, že ty supermoderní továrny se budou připojovat online tak akorát půlstoletí starým měděným drátem.

Vrchol stranického humoru pak předvedl digitální sociální demokrat Prouza, když ve čtvrtek sám prohlásil, že „pokud budou mobilní data drahá, pokud budou lidé přemýšlet, jestli se mají připojit, výrazně nás to bude brzdit v přijímání nových technologií“. A vláda prý proto „důrazně chce změnu“. Tak důrazně, že premiér odmítl odvolat svého ministra Mládka i poté, co jeho náměstek Bokštefl poslal lidi za lepšími cenami do Polska.

Pokud ministr Mládek opravdu takhle okatě sabotuje vážně míněnou snahu vlády i vlastní strany, neexistuje důvod, proč by ho premiér okamžitě neodvolal. V opačném případě jsou ve hře buď jiné tlaky, nebo Bohuslav Sobotka jeho kroky schvaluje. Jiná možnost není. Jan Mládek je totiž dnes jednoznačně koulí na noze pro ČSSD i celé Česko.