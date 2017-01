KLESLA: Teď tady byl! Antimonopolní úřad jde ve stopách Járy Cimrmana

Už, už se chystali strážci férového trhu rozhodnout ve sledované velké vlakové kauze, ale co čert nechtěl, těsně je předběhla Evropská komise. A co hůř, bruselští úředníci jim nedávno vzali i další klíčovou kauzu trojice mobilních operátorů, na které také pracovali několik let. Silniční kartel zase rozhodli tak na poslední chvíli, že se jim část už promlčela. Je tak namístě se ptát, jestli je náš antimonopolní úřad také takový kolektivní smolařský génius?



Narozdíl od fiktivní postavy Cimrmana, je totiž budova v centru Brna plná slušně placených úředníků až příliš reálná. Stejně reálná je i skoro čtvrtmiliarda korun, kterou nás všechny ročně stojí z našich kapes. Každý volič a daňový poplatník by se tak měl ptát, jak dobře mu zní tvrzení úřadu, že „byl delší dobu připraven rozhodnutí vydat“ a proč jej tedy nevydal?

Kartely a monopoly jsou rakovina ekonomiky a stejně jako zhoubné bujení v těle není dlouho vidět a nebolí, pokud se porušování férové soutěže rozrůstá, doplatíme na něj všichni z našich kapes. Právě za pomalou funkci tohoto imunitního systému byl náš antimonopolní strážce v čele s předsedou Petrem Rafajem dlouho kritizován. Sociálnědemokratičtí ministři přesto svého bývalého spolustraníka protlačili na další funkční období. Snad se mu napříště zadaří, podobně jako Cimrmanovi prošel aspoň patent na dvoudílné plavky.