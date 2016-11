Klimkovice, zcela podinvestované poté, co v letech 2010 až 2012 daly do výstavby centrální kanalizace celkem 180 milionů korun, se sice s vervou pustily alespoň do nejnutnějších oprav například budov školy a zdravotního střediska nebo některých cest a chodníků, ale jejich postup je pomalejší než chátrání městského majetku. Z místních silnic máme vyspravenou sotva polovinu, na tu další bychom potřebovali tak 50 milionů korun. Šedesát milionů korun by se hodilo na výstavbu druhého domova důchodců, protože ten stávající je plný k prasknutí a jeho kapacita naprosto nedostačuje poptávce. Dvacet milionů bychom uvítali na vyčištění obecních rybníků, v nichž je tolik bahna, že se tam vejde sotva půl metru vody. Dlouho se nedávaly peníze na opravy obecních bytů, kulturního domu, či technologických prostor, které kvapem stárnou. Žádné dotace na rekonstrukce obdobného městského majetku se nevypisují. Jestliže neuvolníme v brzké době 30 milionů korun na rozšíření hřbitova, nebude za deset let kam pohřbívat. A protože Klimkovice jako lázeňské město si hýčkají své životní prostředí, rádi bychom taky doplnili kanalizaci i v místních městských částech. Letos jsme šetřili, takže se nám asi podaří dát v příštím roce dohromady 30 milionů korun na kanalizaci pro Josefovice, a tím pádem nám zbudou jen Václavovice, Hýlov a Mexiko, což si dohromady vyžádá bez nějakých drobných asi 100 milionů korun. Skutečnost, že nejsme v Česku zdaleka jediným místem, kde se dosud nepodařilo splnit směrnici Evropské unie pro odkanalizování, nás nijak neuklidňuje.

Z práce starosty mám po většinu roku radost, zvláště když se něco pěkného podaří. Jenže při každoroční přípravě rozpočtu, který mám právě na stole, mě přepadají chmury z toho, kolik problémů před sebou hrneme a jak zoufale přesouváme peníze z jedné nedostatečné hromádky na druhou. Rozčiluji se nad podmínkami národních dotačních programů, které stanovují úředníci od svých kancelářských stolů v Praze bez ohledu na konkrétní potřeby. Kdyby tyto peníze raději přidělili přímo obcím, jistě by se užily smysluplněji, než jak se to děje ve snaze splnit mnohdy nesmyslná zadání. I v příštím roce se ale máme v Klimkovicích na co těšit. V napjatém rozpočtu se snad podaří vyškrábnout částku potřebnou na opravu stropů ve dvou místnostech našeho zámku. Dnes je v nich skladiště, v budoucnu by v nich mohla být výstavní expozice. Otevření dalších cenných historických prostor veřejnosti nám ve vedení města určitě zase dodá elán a energii k tomu nikdy nekončícímu boji.