Knight Rider znovu na silnici? Hasselhoff navrhl režiséru Rodriguezovi pokračování

Herec David Hasselhoff v rozhovoru prozradil, že mluvil s režisérem Robertem Rodriguezem na téma pokračování kultovního seriálu z 80. let Knight Rider. V Rodriguezově podání by mělo jít o temnou akční podívanou ve stylu letošního komiksového hitu Logan.

Na internetu se objevily dohady o tom, že se Hasselhoff své ikonické role nechce vzdát a pro svůj pojekt získal Jamese Gunna, režiséra Strážců Galaxie. Na tuto otázku se herce, který se proslavil také jako Mitch Bouchannon ze seriálu Pobřežní hlídka, zeptal magazín CinemaBlend. Herec ale podle všeho mluvil s úplně jiným režisérem.

Knight Rider Michael Long je bývalý policista, který během své práce málem přišel o život. Z nepříjemné situace se nakonec díky pomoci neznámého muže dostane. Do nového života vstupuje s novou tváří i identitou, pod jménem Michael Knight. Od mecenáše Wiltona Knighta dostává zároveň špičkové vybavení, aby dále mohl bojovat proti zločinu. A mezi vší tou skvělou technikou je i sporťák K.I.T.T., který dokáže neuvěřitelné věci a dokonce i mluví. Z Michaela se stává neohrožený bojovník, který za volantem inteligentního auta brázdí silnice a mstí bezpráví. (oficiální text distributora)





„Potkal jsem se s Robertem Rodriguezem. Člověkem, který natočil filmy jako Od soumraku do úsvitu nebo Machete. Řekl jsem mu, že musí natočit Knight Ridera. On dělal svůj soukromý seriálový maraton Knight Ridera a pak se mě na jedné akci zeptal, jestli si s nim nechci vyfotit selfie. A já říkám: nechci selfie, ale film! Chci ho přivést zpátky a udělat ho pěkně temný. Michael Knight je zpět a je naštvaný. Doufám, že se to podaří a pokud ano, bude to jako Logan. Bude to drsné,“ svěřil se Hasselhoff. Robert Rodriguez se navíc specializuje na krvavé akční podívané, často jen pro otrlé diváky.



David Hasselhoff dlouhodobě žije ze své seriálové a hudební slávy, která z něj učinila ikonu osmdesátých a začátku devadesátých let. Malou vzpomínkovou roli si zahrál i v novém filmu Pobřežní hlídka, který nebyl kritikou vřele přijat. Hasselhoff je ale podle mnohých nejlepší částí jinak špatného filmu. Herec se objevil i ve snímku Strážci Galaxie 2, kde představoval dětský idol hlavního hrdiny Petera (Chris Pratt). Následně pro film nazpíval i popové video, které je silně laděné právě do osmdesátkového retra.