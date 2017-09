Autogramiáda Kajínka vyvolává pohoršení. Nesmíme se bát pozvat autora, říká knihkupec

PRAHA Když knihkupectví Knihy Dobrovský napsalo, že se čtenáři mohou těšit na „speciální akci“, málokdo by očekával, že půjde o autogramiádu vraha Jiřího Kajínka, který letos v květnu díky milosti prezidenta Miloše Zemana vyšel z vězení. Ačkoli řetězec knihkupectví schytává na sociálních sítích ostrou kritiku, vedení společnosti si ji nepřipouští. „Pokud nějakou knihu najdete v našich regálech, nesmíme se bát uspořádat setkání s jejím autorem z očí do očí,“ uvedl majitel společnosti Petr Dobrovský.

„Připravili jsme pro Vás další speciální akci. Tentokrát se můžete sejít u kávy v naší knižní kavárně na Václavském náměstí 22, kde proběhne autogramiáda Jiřího Kajínka k jeho knize – Můj život bez mříží. Bude se konat 20. září od 17:00,“ stojí v internetové pozvánce k události nazvané jako „Autogramiáda s Jiřím Kajínkem ke knize – Můj život bez mříží“.

Vztah k penězům a zbraním

Kniha s „autentickým vyprávěním nejznámějšího českého vězně o svém dětství, dospívání, o svých láskách, zálibách, ale i o umění otevřít každý zámek,“ vychází v pondělí. Podle anotace knihkupectví pojednává dvousetstranová publikace o vztahu k lidem, k penězům nebo třeba ke zbraním.



O akci je zatím podle čísel na Facebooku malý zájem, ačkoli vedení obchodního řetězce mluví v opačném duchu. Svou účast od středečního odpoledne potvrdilo „pouhých“ pět desítek lidí.

Zato kritiky se kvůli plánované události snáší dost. „Autogramiáda odsouzeného několikanásobného vraha. Gratuluji. Více lidsky klesnout asi už nejde aneb co se dá udělat pro prachy a trochu se zviditelnit, že ano? Můžete k tomu poskytnou nějaké vyjádření? Rád bych si ten marketingový blaf jak to odůvodnit přečetl,“ stojí v komentáři jednoho z rozzlobených kritiků této události.

Z očí do očí

Serveru Lidovky.cz se již podařilo sehnat vyjádření vedení knihkupectví. Z něj vyplývá, že kritiku důrazně odmítá. „Ptáte se nás, proč pořádáme autogramiádu Jiřího Kajínka. Odpověď je jednoduchá. Pokud nějakou knihu najdete v našich regálech, nesmíme se bát uspořádat setkání s jejím autorem z očí do očí,“ tvrdí majitel společnosti Petr Dobrovský.

„V rámci naší sítě jsou ročně pořádané desítky akcí. Některé osobnosti jsou kontroverzní, a jiné nikoliv. O autogramiádu tohoto autora je zájem, a proto jsme umožnili toto veřejné setkání. V kauze Jiřího Kajínka se nestavíme na žádnou stranu sporu. Každý z našich zákazníků má svobodnou vůli se rozhodnout, jakou knížku bude číst a jakou autogramiádu navštíví,“ uvedl dále s tím, že kritiku na sociálních sítích očekával. „Její intenzita není překvapující, ale primárně jsme rádi, že svobodná diskuze v naší zemi ještě žije,“ podotkl v záběru zprávy zaslané mailem.



Amnestovaný vrah Kajínek letos v květnu díky milosti prezidenta Miloše Zemana vyšel z vězení, protože mu hlava státu mu odpustila zbytek doživotního trestu. „Vydavatel knihy, který zařizoval dotisk knihy poté, co byly výtisky úplně rozebrány, to nějak organizoval. Jde o nové vydání. Autogramiády budou celkem čtyři a to teď v Praze, potom v Brně, Ostravě a v Havlíčkově Brodě,“ řekl Kajínek serveru Lidovky.cz s tím, že žádné další informace nemá.

Jestli jsou všechny organizovány knihupectvím Dobrovského, nevěděl. Podle informací tiskového mluvčího však zmiňovaný obchodní řetězec s knihami naplánoval pouze pražskou akci. „Nepamatuji si přesně ani ty termíny, musel bych se podívat do počítače,“ řekl.

Autogramiáda bude podle marketingového ředitele knihkupectví Adama Pýchy probíhat standardně. „Není připraveno nic speciálního. Pouze musíme počítat s velkým zájmem, který rozhodně nebude na úrovni běžných autogramiád. To platí ze strany médií i návštěvníků,“ sdělil Pýcha.



Studování spisu

Kajínek má po svém propuštění z vězení napilno. Neopustil ani od snahy o přezkoumání svého případu. Podle zjištění serveru Lidovky.cz strávil vrah několik hodin návštěvou Krajského soudu, aby studoval spis ke své kauze. Tento krok nahrává předpokladu, že se patrně nejznámější český vězeň bude snažit svůj případ znovu otevřít.

Vyšetřování Kajínka mělo krýt prodejné policajty, tvrdí bývalý kriminalista

„Nepopírám, že jsem byl u krajského soudu podívat se do toho spisu. Informaci, kterou jste získal, je správná,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Kajínek.

Byl to právě plzeňský krajský soud, jenž ho v červnu 1998 za pětici trestných činů v čele s nájemnou dvojnásobnou vraždou posadil do vězení na doživotí. V borských serpentinách v Plzni pozdější nejznámější český vězeň podle soudů několika výstřely zavraždil podnikatele Štefana Jandu, jeho strážce Juliána Pokoše a Pokošova bratra Vojtěcha těžce zranil.

Kajínek od počátku kauzy tvrdí, že je nevinný. Když ho před dvěma a půl měsíci prezident Zeman pustil na svobodu, zmínil se o svém záměru očistit se před soudem.