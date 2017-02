Knižní novinky: mladá hudebnice s krizí identity i podezřelá smrt bratra

Kay Hooper - Vysoká hra.

Kay Hooperová

Vysoká hra

Katrina Kellerová je osudová žena v pravém slova smyslu. Vysokoškolsky vzdělaná a půvabná agentka tajné služby je obviněna jiným agentem ze zrady své vlasti. Skye Prescott je tím agentem a zároveň láskou Kellerové. Její domnělá zrada ho zasáhne natolik, že se po všech stránkách změní. Katrina se stáhne do ústraní. Nadešel ovšem čas nové mise a jejich cesty se znovu zkříží. Pro agenta Skye teď neexistují žádné překážky. Vysoká hra, ve které je v sázce snad úplně vše.

Nakladatel: Omega

Datum vydání: 6. února

C. W. Gortner - Marlene.

Christopher W. Gortner

Marlene



Světem milovaná, krajany nenáviděná - taková byla Marlene Dietrichová. Zpěvačka a herečka, která se nebála porušovat konvence a seznam jejích milenců a milenek by vydal na krátkou knihu. Román poutavě líčí osud ženy, která měla zdánlivě úplně vše, ale nikdy nenašla vlastní štěstí.

Nakladatel: Alpress

Datum vydání: 7. února



Joakim Zander - Bratr.

Joakim Zander

Bratr

Zander přichází s pokračováním úspěšného románu Plavec. Jasmine Ajamová utekla ze Stockholmu, kde se situace stala neúnosnou, do New Yorku. Zde dostane zprávu, že nepokoje ve stockholmských ulicích jsou i kvůli jejímu bratrovi. Ten údajně zemřel v Sýrii, kde bojoval za Islámský stát. Jasmine pochybuje, že tomu opravdu tak bylo. V Londýně se zase zaměstnankyně vědeckého institutu pro lidská práva dozvídá, že politické špičky mají temná tajemství. Obě události spolu zdánlivě nesouvisí...

Nakladatel: Host

Datum vydání: 8. února

Carol M. Cramová - Toskánské věže.

Carol M. Cramová

Toskánské věže



Sofia je dcera slavného malíře Barducciho. Je nešťastně vdaná a s životem nespokojená. Chtěla by s otcem malovat v jeho ateliéru, ale ten umírá a své dceři stačí jen říct, aby šla za svým snem. Vše se ještě zamotá, když do města přijde jistý otrhaný mládenec, který žádá o místo v malířském ateliéru. Toskánské věže sázejí hlavně na silnou ženskou hrdinku a příběh plný kliček a zvratů. Cramové se podařilo výborně plasticky vytvořit atmosféru renesanční Itálie.

Nakladatel: Jota

Datum vydání: 8. února

Kat Kaufmann - Superpozice.

Kat Kaufmannová

Superpozice

Všichni jsme tím, v co nás přetvořili lidi kolem nás. Ať už to byli rodiče, kamarádi, lásky nebo jen nějaké náhodné lidské svině, tak to zanechalo stopu. Superpozice je peprný a provokativní román. Mladá Izy neví, jestli je Ruska, Židovka anebo Němka. Svou krizi identity řeší na berlínských mejdanech, bezcílným blouděním po městě a hraním za peníze. Kat Kaufmannová vytvořila svěží románovou mozaiku.

Nakladatelství: Odeon

Datum vydání: 10. února