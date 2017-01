Knižní novinky: naturalistický pohled na vztahy i výprava za výrobcem krému

František Vyhnálek - Zápisky ze zajetí a československého vojska na Rusi.

František Vyhnálek

Zápisky ze zajetí a československého vojska na Rusi

František Vyhnálek narukoval k rakousko-uherské armádě ve svých 22 letech. Po ruském zajetí se dostal do československých legií. Zúčastnil se památné bitvy u Zborova, pomáhal s udržením sibiřské magistrály a přes Japonsko se dostal až na italskou frontu do města Terst. Do rodného Česka se vrátil až dva roky po skončení války. Osud, který by jiným stačil na několik životů, líčí kniha sestavená z Vyhnálkovy pozůstalosti jeho vnukem Oldřichech Tibitanzlem. Vychází vůbec poprvé v historii, po sto letech od první světové války.

Datum vydání: 31. ledna

Nakladatelství: Nava

C.D.Payne - Zázrak v plechovce.

C. D. Payne

Zázrak v plechovce

Wilder S. Flint právě odmaturoval. Na prázdniny si půjčuje auto od strýce a vyjíždí za prázdninovou výpravou svého života. Pátrá po prodejci zázračného krému, který Wilderovi přebral dívku. Na divoké jízdě plné událostí čerstvého maturanta doprovází mladá stopařka Verity, které nikdo neřekne jinak, než Univerzita. Píše se rok 1949 a nefalšované dobrodružství může začít! C. D. Payne je mimo jiné i autorem u nás oblíbené série Mládí v hajzlu.

Datum vydání: 1. února

Nakladatelství: Jota

Kamil Vondrášek - Údiv.

Kamil Vondrášek

Údiv - červená knihovna pro chlapy

Hlavní hrdina je macho, o tom není pochyb. Má specifický pohled na ženy, svět a vnímání vztahů jako takových. Kniha Údiv je ale mnohem víc - je to intimní sonda do lidského života se vším, co takový život přináší. V neposlední řadě je to výborná příručka pro ženy, aby věděly, jak se na vztahy a intimitu koukají někteří muži. Údiv je druhým románem Kamila Vondráška.

Datum vydání: 2. února

Nakladatelství: Volvox Globator

Karl Ove Knausgard - Můj boj 2. Zamilovaný muž.

Karl Ove Knausgard

Můj boj 2: Zamilovaný muž

V pokračování světového bestselleru znovu Karl Ove zasedá za psací stůl a vrací se k poutavému líčení vlastního života. Opouští své rodné Norsko a celý svůj dosavadní život nechává za sebou. Dostává se do Stockholmu, kde se seznamuje s boxerem Geirem a Lindou, do které se zamiluje. Spojovacím motivem druhé knížky je láska, ale láska jako životní boj. Karl Ove v knize činí různé odbočky a úvahy, díky nimž dostává kniha velmi osobní a autentický ráz. Životní zpověď nikdy nebyla poutavější.

Datum vydání: 2. února

Nakladatelství: Odeon

Matthew FitzSimmons - Příliš krátký provaz.

Matthew FitzSimmons

Příliš krátký provaz



Je to již deset let, co zmizela dcera senátora Lombarda, dětská kamarádka hlavního hrdiny Gibsona Vaughna. Vaugh je ostřílený mariňák a velmi schopný hacker - ideální hrdina pro akcí nabitý thriller. Tím se kniha stává ve chvíli, kdy Vaughn najde fotku, na které je dívka Suzanne zachycená již v době, kdy podle všeho měla být zmizelá. Hlavní hrdina se tak pouští do nebezpečného pátrání na vlastní pěst a jak brzy zjistí, tak není sám... Svižný politický a nervydrásající thriller z té nejlepší školy.

Datum vydání: 3. února

Nakladatelství: Knižní klub