Knižní tipy na léto. Pusťte se do českého Kosmonauta či předlohy Domu z karet

PRAHA S letními dny přichází obvykle i více času na čtení. Ať už máte rádi knihy ve stylu Kmotra, nebo Pýchy a předsudku, přinášíme tipy na rozličné žánry a způsob zpracování letošních knižních novinek a přepracovaných děl.

Dům z karet

Původní britská předloha dnešního veleúspěšného seriálu, která vyšla už v roce 1989, dokazuje, že některá témata na své aktuálnosti ani s časem neztrácejí - dost možná naopak. Michaelu Dobbsovi se podařilo vykreslit realistickou tvář boje o post britského premiéra postavenou na zákulisních intrikách, manipulaci s pěšáky i jejich odstranění z cesty. Potěšeni budou také ti, kteří chtějí uniknout od světa internetu, což je zvlášť patrné v případě zachycující obraz redakce novin. Přepracované vydání vyslalo na jaře letošního roku na knižní pulty nakladatelství Argo. Soutěžit o tuto knihu můžete zde.

Kosmonaut z Čech

„Jmenuji se Jakub Procházka,” uvozuje knihu, jež původně vzbudila rozruch za oceánem, český spisovatel Jaroslav Kalfař. Hlavní hrdina je nečekaně vyvolen na misi k Venuši. Posádku rakety má však tvořit jen on sám. Na knihu vyšla řada nadšených recenzí v Financial Times, Guardienu či New York Times. Tibor Fisher ve své recenzi pro Guardian napsal, že Kalfařovo dílo má v sobě prvky Bohumila Hrabala a Josefa Škvoreckého. Inovativní styl ho donutil přemýšlet o Čapkově Válce s mloky a divadelní hře R.U.R. „Jako by se srazila epizoda Star Treku a Žert Milana Kundery,” napsal Fisher.

Tajný deník Henrika Groena

Na první dobrou evokuje titul Tajný deník Adriana Molea ve věku třináct a půl roku. Obálka knihy však prozrazuje, že tyto zápisky budou patřit poněkud staršímu člověku, rozhodně ne však méně vtipnému. „Hendrik Groen je sice starý, ale není ani zdaleka mrtvý a v dohledné době neplánuje nechat se pohřbít,” láká nakladatel ke koupi této knížky. Hendrik zavádí čtenáře do domova důchodců v Amsterodamu, z něhož si hodlá po celý rok psát deník. V něm například popisuje pokus o založení anarchistického klubu Staří-ale-ne-mtrví či nové bydlení s Eefe, ženou, po které vždy toužil a kvůli níž si začne leštit nejen své boty.

Modlitba za Černobyl

Světlana Alexijevičová, která se českým čtenářům zapsala do paměti především se svou Dobou z druhé ruky, za níž získala Nobelovu cenu za literaturu, v tomto díle představuje jednotlivé osudy černobylských obyvatel, hasičů, jejich žen, funkcionářů či vědců. Svým více než typickým stylem ukazuje tragédii z roku 1986 z mnoha různých úhlů. Přepracované dílo, které letos vydalo nakladatelství Pistorius & Olšanská, uvozuje příběhem ženy, která natolik milovala svého muže, že nebyla schopna se jej vzdát ani v okamžiku, kdy bylo jasné, že stejně jako všichni ostatní hasiči i on do pár dnů zemře. Ošetřováním však nepomohla ani jemu ani nenarozenému dítěti. Modlitba za Černobyl není typickým letním čtením k vodě, přesto by byla škoda jej už jen pro jeho komplexnost vynechat.

Fantastická zvířata a kde je najít (scénář)

Ačkoli Fantastická zvířata vyšla původně jako učebnice k potterovské sérii, po úspěšném filmovém zpracování příběhů jejího fiktivního autora Mloka Scamandera dorazil na knižní pulty také scénář tohoto snímku. Ačkoli příběh J. K. Rowlingové nenabízí oproti snímku nic nového, fanoušci kouzelnické série jej jistě ocení, a to především pro jeho působivé grafické zpracování. Ti, kdo tento film ještě neviděli, se mohou těšit na dobrodružství s Jacobem Kowalskim, který si domů omylem odnese Scamanderův kouzelný kufřík plný zvířat. Díky záměně je Mlok navzdory původnímu plánu nucen zůstat v New Yorku a odchytit magická zvířata, která mezitím z kufříku utekla.

O díře z trychtýře

Kniha určená především pro mladší čtenáře zaujme na první pohled. Ústředním motivem knihy a zároveň její hlavní hrdinkou je totiž díra uprostřed knihy a protože žije už dlouho v trychtýři a je jí smutno, zatouží poznat další díry. Kniha potěší i ty nejmenší, neboť obsahuje přes čtyřicet celostránkových ilustrací. Nakladatelství Argo se v tomto případě podařilo spojit talent výtvarnice Toy Box a spisovatele Petra Stančíka. Vydání však provázely spory mezi Toy Box a grafikem Pavlem Růtem, na což si možná vzpomenou uživatelé facebookové skupiny Co čteme, které poněkud zkazily dojem jinak velmi zajímavého nápadu.

Hana

Již třetí román z pera české spisovatelky Aleny Mornštajnové se zabývá nelehkým tématem osudu židovské rodiny v první polovině dvacátých let. Příběh představuje dvě hlavní hrdinky Miru, devítiletou dívku, která se i přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách, spadne do vody a je za to potrestána tím, že nedostane zákusek na rodinné oslavě. Následuje však zvrat, který Miru připoutá k tetě Haně, která cítí vinu za to, že jako jediná z celé rodiny přežila útrapy koncentračního tábora. Románu předcházely tituly Slepá mapa a Hotýlek, které mají taktéž osobité hlavní hrdinky a silný příběh.

Žízeň

Jo Nesbø přichází již s jedenáctým pokračováním krimi série o dektivu Harrym Holeovi. Nesbø opět servíruje brutální vraždy, tentokrát několika žen, které si domluvily schůzku prostřednictvím aplikace Tinder. A protože policejní náčelník Mikael Bellman potřebuje případ co nejrychleji vyřešit, povolává Harryho Holea, který si chtěl užít trochu toho poklidného manželského života. Ten se tak bude muset v jisté chvíli rozhodnout, zda dá přednost rodině či vyšetřování. Hodnocení čtenářů mluví jasně, po Žízni přichází žízeň po dalším díle.

Osm

S detektivním příběhem přišla letos také Radka Třeštíková, jejíž Bábovky v loňském roce okupovaly žebříčky nejprodávanějších knih. A právě ti, kteří mají Bábovky již za sebou, na novou knihu pějí největší chválu. Příběh začíná koncem a tedy již méně překvapivě končí začátkem. Čtenáři se postupně seznamují s Míšou, která následkem střelného zranění upadne do bezvědomí, a postavami z jejího života, z nichž každý může být pachatelem. Přestože se Třeštíková ve své tvorbě přesunula od klasického románu, stále zůstává u vztahů.

Vítejte v Autistánu

Josefu Schovancovi byl diagnostikován Aspergerův syndrom, lehká forma autismu. V roce 2014 nakladatelství Paseka vydalo jeho knihu O kolečko míň s podtitulem Můj život s autismem. V letošním roce přichází Schovanec s novým titulem, kde si v průběhu více než čtyřiceti kapitol staví do popředí otázku, co je a co není normální. Vítejte v Autistánu ukazuje, proč je Schovancovi nejlépe na Dálném východě, jaké hřbitovy na něj udělaly největší dojem a proč se smál snímku o člověku s Downovým syndromem.