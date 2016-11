Koalice bude v týdnu projednávat ‚lex Babiš‘. Před závěrečným hlasováním v sněmovně

Politici by podle informací ČTK měli mít k dispozici právní analýzu od sněmovních legislativců. Norma má omezit podnikání ministrů. Některé části by měly vejít v platnost téměř ihned po schválení, a to i podle návrhu pozměněného Senátem.



Na Babišovu podnikatelskou skupinu Agrofert, do níž patří i mediální dům Mafra a rozhlasová stanice Impuls a televize Óčko, by dopadly pasáže, podle nichž by firmy členů vlády neměly přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle analýzy zveřejněné nedávno serverem HlídacíPes.org získaly firmy holdingu v posledních deseti letech veřejné zakázky až za 35 miliard.

Zákon by také členům vlády a dalším funkcionářům zakázal provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Tato restrikce se má týkat až nově jmenovaných členů kabinetu.

Omezení Babišova vlivu prostřednictvím změny zákona podporují vedle opozice i vládní ČSSD a KDU-ČSL. Sněmovna zákon schválila více než ústavní většinou. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že normu pravděpodobně nebude vetovat, byť by zákony neměly být přijímány proti jednomu člověku.

Babiš podle svých dřívějších vyjádření čeká na finální verzi normy. „Potom se poradím, jestli to není protiústavní, jestli mi to neupírá právo něco vlastnit nebo jít do politiky. Je to další pokus, jak mě vyautovat z české politiky,“ řekl novinářům koncem června, když zákon ve Sněmovně zamířil do třetího čtení. Právní analýzu zřejmě předloží i ve středu koaliční radě.

Lídři ČSSD, ANO a KDU-ČSL se budou ve středu odpoledne zabývat také změnami v nemocenském pojištění, návrhu na vymezení profesních skupin, které by měly dostat nárok na dřívější odchod do důchodu, a registru smluv. Na řadu by měla přijít i iniciativa lidoveckého ministra zemědělství Mariana Jurečky na podporu obyvatel venkova, hovoří o zvýhodněných úvěrech pro podnikatele a slevě na sociálním pojištění.